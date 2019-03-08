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Halatlarla indiler! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün Kadınlar Günü için ilginç görüntülere ev sahipliği yaptı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görev alan kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla köprüden halatlarla denize indi.

Botlarla bekleyen ekip arkadaşları tarafından karaya güvenle ulaştırılan kadın komandolar korkusuzca bayrakların arasından denize doğru süzüldü. Saniye saniye kayda alınan anları ölümsüzleştirmek isteyenler sadece muhabirler değildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen pek çok vatandaş da gördükleri manzaraya kayıtsız kalamayarak cep telefonlarına sarıldı.

Kadın komandolar halatlarla denize indi

Jandarma'nın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi.
4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar tarafından gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Halatlarla denize inen kadın komandolar, botlarla kıyıya kadar getirildi.
Türk bayraklarının arasından denize inen kadın komandolar bakın nasıl görüntülendi.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Jandarma Komando kadın

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