Halatlarla indiler! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar

Botlarla bekleyen ekip arkadaşları tarafından karaya güvenle ulaştırılan kadın komandolar korkusuzca bayrakların arasından denize doğru süzüldü. Saniye saniye kayda alınan anları ölümsüzleştirmek isteyenler sadece muhabirler değildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen pek çok vatandaş da gördükleri manzaraya kayıtsız kalamayarak cep telefonlarına sarıldı.