MEHMET FATİH ASLAN - Fırat Nehri üzerine yapılan Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm, zipline sistemi ile daha da canlandırılacak.

Sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği Halfeti ilçesi, bölgenin havadan da görülebileceği zipline sistemi ile daha fazla turist çekecek.

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip ilçe, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarının başında geliyor. Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Bu yıl 500 binden fazla ziyaretçinin geldiği ilçede turizmin daha da canlandırılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli yatırımlar yapılıyor.