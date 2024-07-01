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  4. Haliç Köprüsü'nde yenileme çalışması! 5 gün boyunca trafiğe kapalı olacak

Haliç Köprüsü'nde yenileme çalışması! 5 gün boyunca trafiğe kapalı olacak

01.07.2024 15:43
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Haliç Köprüsü metrobüs yolunda yapılacak olan asfalt yenileme çalışması nedeniyle D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. İBB tarafından yapılan çalışmanın 5 gün sürmesi planlanıyor.

Haliç Köprüsü'nde yenileme çalışması! 5 gün boyunca trafiğe kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapacak. Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirilecek. 3 Temmuz gecesi saat 23.00’den itibaren başlayacak işlemlerin 8 Temmuz saat 05.00 saatine kadar tamamlanması planlanıyor.

İBB ekipleri, çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfaltı sökecek. İşlem tamamlandığında yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek. Yol yenilendikten sonra dökülen asfalt kuruması beklenecek. İşlem sonrası yol trafiğe tekrar açılacak. Trafik akışı, UTK kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

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TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Çalışma süresince D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonu yan yoldan sağlanacak. Beylikdüzü yönü, çalışmadan etkilenmeyecek.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Haliç Köprüsü
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