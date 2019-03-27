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HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE 3 OTOBÜS ZİNCİRLEME KAZA YAPTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 05:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Edirne istikametinde 3 otobüs zincirleme kaza yaptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Edirne istikametinde 3 otobüs zincirleme kaza yaptı. Kaza sonrası herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmazken, otobüslerde hasar meydana geldi. Kazaya karışan otobüslerin kaldırılma çalışmaları nedeniyle Haliç Köprüsü orta şerit Edirne istikameti yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Otobüslerin çekilmesiyle yol tekrar açıldı.

Kaza D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Edirne istikametinde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobil seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle köprü üzerinde durdu. Bu sırada aynı yönde seyir halindeki İzmir'den İstanbul'a getirildiği öğrenilen ve içinde yolcu bulunmayan 08 AAF 751, 08 AAF 746 ve 08 AAF 750 plakalı otobüsler duramayarak zincirleme kaza yaptı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS KÖPRÜNÜN ORTA ŞERİDİNİ KAPATTI
Kaza sonrası sürücüler yara almazken, otobüsleri de kenara çekerek polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprü üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de sürücüleri tek tek kontrol etti. Polis ekipleri olay sonrası Edirne istikameti orta şeridi araç geçişine kapattı. Kaza yapan otobüsleri bulundukları yerden kaldırmak için polis ekipleri olay yerine vinç çağırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç olay yerine gelerek kazaya karışan otobüsleri kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu otobüsler tek tek bulundukları yerden kaldırıldı. Çalışmalar boyunca kapalı kalan ve uzun araç kuyrukları oluşan köprünün orta şeridi polis ekiplerince tekrar açıldı. Kaza sonrası polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Haliç köprüsünden görüntü
- Otobüslerin görüntüsü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Trafikten görüntü
- Otobüslerin çekilmesi
- Yolun açılması
- Genel ve detaylar

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