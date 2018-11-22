HABER

Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 02:48 | Son Güncelleme

Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir süreliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz ulaşımına açıldı.

Köprüler, alınan güvenlik önlemlerinin ardından hoparlörden uyarı anonsu yapılarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra söz konusu üç köprü deniz ulaşımına açık duruma getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün, UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtilmişti.

Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildiGüneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi
Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!
Fatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyorFatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı deniz ulaşımı Haliç İBB

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki

Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!

Bu bilgi her şeyi değiştirecek! Kaşıkçı'nın Suudi yönetimiyle arası Trump yüzünden bozulmuş!

Fatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyor

Fatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyor

Kocaeli'de korku dolu gece! Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli'de korku dolu gece! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede aynı anda başladı

İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede aynı anda başladı

Öğrencilerini yasa boğdu! Ezgi öğretmenden acı haber

Öğrencilerini yasa boğdu! Ezgi öğretmenden acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.