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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 2 şüpheli için ek gözaltı süresi

16.02.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi verilmesi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 2 şüpheli için ek gözaltı süresi

Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Cengiz Şener sağlık kontrolünden geçirildi. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi verilmesi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz cumartesi akşamı da Mustafa Söylemez’in Ağabeyi Faysal Söylemez ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Cengiz Şener Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

(DHA)


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