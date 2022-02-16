Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 2 şüpheli için ek gözaltı süresi

Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Cengiz Şener sağlık kontrolünden geçirildi. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi verilmesi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz cumartesi akşamı da Mustafa Söylemez’in Ağabeyi Faysal Söylemez ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Cengiz Şener Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

(DHA)



