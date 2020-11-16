KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Halıları yıkamadan parlatın! Karbonat, nane ve...

Halıları yıkamadan parlatın! Karbonat, nane ve...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliğinde halı yıkama; oldukça zahmetli, yorucu ve zaman alıcıdır. Halılarınızı halı yıkamaya göndermiyorsanız saatlerce uğraşmak yerine bu püf noktalarını uygulayarak halı temizliğinin üstesinden gelebilirsiniz. İşte halı temizliğini kolayca halletmenizi sağlayacak temizlik ip uçları.

Halıları yıkamadan parlatın! Karbonat, nane ve...

Evin en hızlı kirlenen eşyası şüphesiz ki halılardır. Temizliği ise son derece zorlayıcıdır. Dökülen boya, yemek, makyaj malzemesi vb. durumlarda halıyı hemen halı yıkamaya göndermektense, suya sabuna dokunmadan bu yöntemlerle halılarınızı tertemiz yapabilirsiniz.

KARBONAT VE NANE YÖNTEMİ

Karbonat, mısır nişastası ve kuru nane birleşince ortaya muhteşem bir temizlik ürünü çıkacak.

Malzemeler:
Bir su bardağı karbonat
Bir fincan kuru nane
Bir fincan mısır nişastası
Bir yemek kaşığı boraks
Bir yemek kaşığı karanfil

Yapılışı:
Geniş ve derin bir kaba tüm malzemeleri alın ve karıştırın.
Malzemeleri tamamen harmanladıktan sonra halının kirli olan bölgesine serpiştirin.
Diş fırçası yardımıyla halıya temizlik malzemesini yedirerek fırçalayın.
İki saat sonra halının üzerini elektrik süpürgesi ile temizleyin. Hem halıdaki kir hem de bakteriler ortadan kalkacak.

MISIR NİŞASTASI YÖNTEMİ

Su ve sabun olmadan mısır nişastası kullanarak halılarınızı pırıl pırıl yapın. Bunun için ihtiyacınız olan tek ürün mısır nişastası.

Halının kirli bölgelerine yeterli miktarda mısır nişastası serpiştirin. Bu şekilde yaklaşık 4 saat kadar bekletin. Yumuşak bir bezle hafif hafif ovalayın.
Ardından elektrik süpürgesiyle süpürün. İşte bu kadar!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Sadece 5 dakikada mutfak dolaplarındaki yağı söküyor! Sirke, su ve...Sadece 5 dakikada mutfak dolaplarındaki yağı söküyor! Sirke, su ve...
Oğlak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020 Oğlak burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi
MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor!
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor!
Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."
Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."
Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi
Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi
Göğüsleri estetik mi? Değişiminin sebebi...
Göğüsleri estetik mi? Değişiminin sebebi...
EDHO'da kim ölüyor? "Masada bir kişi fazla"
EDHO'da kim ölüyor? "Masada bir kişi fazla"
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Kabak çekirdeği mucizesi! Her gün yarım bardak yediğinizde...
Kabak çekirdeği mucizesi! Her gün yarım bardak yediğinizde...
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...
Tüm malzemeleri bırakın! İşte makyajsız güzel görünmenin sırrı
Tüm malzemeleri bırakın! İşte makyajsız güzel görünmenin sırrı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece 5 dakikada mutfak dolaplarındaki yağı söküyor! Sirke, su ve...
Sadece 5 dakikada mutfak dolaplarındaki yağı söküyor! Sirke, su ve...
On numara bir taktik! Eldeki balık kokusu için diş macunu, çay...
Bildiklerinizi unutun! Eldeki balık kokusu için diş macunu, çay...
3'ü bir arada: Cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor
3'ü bir arada: Cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor
Çaydanlıktaki kireci söküp atıyor! Karbonatın mükemmel gücü onunla birleşince...
Karbonatın mükemmel gücü onunla birleşince...
Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...
Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...
Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır? Yapışkan lekesi çıkarma yöntemleri
Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.