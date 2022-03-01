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Halılarınızda çıkarmadık leke bırakmayın! Halınızın derinlerine işleyen lekeleri kolayca çıkarmanızı sağlayacak mucize yöntemler...

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerin vazgeçilmez eşyaları halılar, çeşitli sebeplerle sık sık lekelenebiliyor. Kadınların korkulu rüyası haline gelen bu lekeler, zamanında müdahale edilmezse derinlere işliyor ve çıkarması zor bir hal alıyor. Doğru ve pratik yöntemleri bilmek ise işinizi kolaylaştırıyor. İşte, halıların derinlerine işlemiş lekeleri çıkarma yöntemleri!

Halılarınızda çıkarmadık leke bırakmayın! Halınızın derinlerine işleyen lekeleri kolayca çıkarmanızı sağlayacak mucize yöntemler...

Halılar beklenmedik kazalar veya dikkatsizlik sonucu lekelenebiliyor. Çay ve kahve lekeleri, özellikle mutfak halılarında görebileceğiniz yağ lekeleri, kan lekeleri, mürekkep veya gazlı içecek lekeleri ister istemez halılara bulaşabiliyor. Bu gibi durumlarda ise halının tamamını yıkamak yerine lekeli bölgeye müdahale etmek işinizi kolaylaştırıyor. Hanımların başvurduğu yöntemler arasında ise lekeli bölgeye sirkeli su, karbonat veya tuz uygulamak geliyor.

SİRKELİ SU KARIŞIMI

Çay lekesi özellikle açık renkli halılarda direkt kendini belli ediyor. Döküldüğü an müdahale edilirse lekeler derinlere işlemeden kolayca temizleniyor.

  • İlk olarak bir bez yardımıyla yüzeydeki çayı kurulayın. Çay lekesinin etkisini azaltmak için kirli bölgeye bir miktar su dökün.

  • Sirkeli su karışımına batırılmış bir sünger yardımıyla lekeli bölgeyi ovalayın. Bir miktar bulaşık deterjanı veya parlatıcı da ekleyebilirsiniz.

  • Daha sonra birkaç dakika fırçalayın. Lekenin sirkeli su yardımıyla kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

  • Bu işlemi gazlı içecek veya meyve suyu lekelerine de uygulayabilirsiniz.

KARBONAT

Yağ lekeleri genellikle mutfak halılarında görülüyor. Yemek yaparken ister istemez etrafa yağ sıçrayabiliyor. Zor gibi görünse de karbonat bu sorunu hemen çözüyor. Nasıl mı?

  • Uygun bir kapta ılık su ve karbonatı karıştırın.

  • Bez veya süngerin bir ucunu karbonatlı suya batırın ve lekeli bölgeye uygulayın.

  • İyice temizledikten sonra soğuk su yardımıyla durulayın.

  • Lekenin temizlendiğinden emin değilseniz bu işlemi birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.

SICAK SU VE ÇAMAŞIR DETERJANI

Kurumuş boya lekeleri de en sık rastlanan ve temizlenmesi zor lekeler arasında geliyor. Yapmanız gereken şey ise son derece basit.

  • Sıcak su ve çamaşır deterjanını bir kapta karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı boya lekesinin üzerine dökün.

  • 5-6 dakika kadar bekletin. Böylece leke karışımın etkisiyle yumuşayacak. Elinizle veya spatula yardımıyla lekeyi kazıyın.

  • Leke geçene kadar bu işlemi uygulayabilirsiniz.

TUZ

  • Lekelenen bölgeye bol miktarda tuz dökün ve bir miktar maden suyu ekleyin.

  • 5-10 dakika bekleyin, daha sonra ılık su yardımıyla durulayın.

  • Bu işlemi halınızdaki lekeler tamamen çıkana kadar uygulayın.


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