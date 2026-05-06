Halıyı evde yıkamanın en kolay yolu! Çoğu kişi bu yöntemi bilmiyor

Yoğun kullanım nedeniyle kısa sürede kirlenen halılar, ev temizliğinin en zahmetli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Temizlik uzmanları, evde uygulanabilecek basit yöntemlerle halıların hem hijyenik hem de pratik şekilde temizlenebileceğini belirtiyor.

KURU TEMİZLİKLE BAŞLAYIN

Halı temizliğine başlamadan önce yüzeydeki toz ve kirin süpürülmesi gerekiyor. Güçlü bir süpürgeyle yapılan ön temizlik, derinlemesine temizlikte daha etkili sonuç alınmasını sağlıyor.

KARBONAT VE SİRKE YÖNTEMİ

Evde en sık tercih edilen yöntemlerden biri karbonat ve sirke karışımı. Halının üzerine ince bir tabaka karbonat serpilip bir süre bekletildikten sonra süpürülmesi öneriliyor. Ardından suyla seyreltilmiş sirke karışımıyla yüzeyin silinmesi, kötü kokuların giderilmesine yardımcı olabiliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Tüm halıyı yıkamak yerine lekeli bölgelere odaklanmanız daha pratik olabilir. Bunun için Ilık su ve az miktarda deterjanla hazırlanan karışımın, lekeli alana nazikçe uygulanması öneriliyor.

KURUTMA AŞAMASI

Temizlik sonrası halının iyi kurutulması gerektiği vurgulanıyor. Nemli kalan halılarda koku ve bakteri oluşabileceği için, mümkünse açık havada veya iyi havalandırılan bir ortamda kurutma yapılması öneriliyor.