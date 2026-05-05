Banyoda çamaşır suyu kullananlar yandı

Temizlik uzmanı Leslie’ye göre, çamaşır suyu her ne kadar yüzeydeki küfü beyazlatıyor gibi görünse de aslında derinlemesine temizlik sağlamıyor.

Leslie, "Çamaşır suyu renkli derzlerin rengini açabilir, düzensiz hale getirebilir ya da tamamen yok edebilir. Ayrıca aşındırıcı etkisi nedeniyle derzleri zayıflatır, çatlamasına ve parçalanmasına yol açabilir" uyarısında bulundu.

Çamaşır suyunun su bazlı olması da ayrı bir sorun yaratıyor. Küf sporları derzlerin içinde yaşamaya devam ederken, nemle birlikte yeniden çoğalabiliyor.

KÜF NEDEN DERZLERDE OLUŞUYOR?

Duş derzleri genellikle gözenekli bir yapıya sahip. Bu nedenle suyu ve kiri içine çekebiliyor. Düzenli temizlenmediğinde ise siyah lekeler oluşuyor. Bu lekeler sadece kötü bir görüntü oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda banyoda kötü kokulara da neden oluyor.

DOĞAL VE ETKİLİ ÇÖZÜM: 3 BASİT MALZEME

Uzmanlara göre, çamaşır suyu yerine daha etkili ve zararsız bir yöntem var.

Bunun için üç basit malzeme yeterli:

Karbonat

Hidrojen peroksit

Kastil sabunu

Karbonatın aşındırıcı yapısı derinlemesine temizlik sağlarken, hidrojen peroksit küf sporlarını parçalayarak yeniden oluşumunu engelliyor. Kastil sabunu ise yağ ve sabun kalıntılarını çözerek kirin yüzeye çıkmasını sağlıyor.

10 DAKİKADA TEMİZ DERZLER: UYGULAMA YÖNTEMİ

Bu karışımı hazırlamak ve uygulamak oldukça basit:

Bir kapta karbonat ve hidrojen peroksiti karıştırın.

Ardından içine Kastil sabunu ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımı fayans aralarına sürün.

Yaklaşık 10 dakika bekleyin.

Sert kıllı bir fırça ile derzleri ovun.

Son olarak suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.

Bu yöntemle, derzlerdeki lekelerin kolayca çıktığı ve yüzeyin ilk günkü gibi temiz göründüğü belirtiliyor.

DÜZENLİ TEMİZLİK ÖNEMLİ

Uzmanlar, küf oluşumunu tamamen engellemek için derzlerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. Doğru ürünlerle yapılan basit bir temizlik, hem banyoda hijyen sağlar hem de uzun vadede tadilat ihtiyacını azaltır.