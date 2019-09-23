Halk arasında alaca denilen Vitiligo hastalığı bulaşıcı mı?

Vitiligo’nun kesin nedeni tam olarak bilinmeyen deride pigment kaybına bağlı olarak gelişen bir deri hastalığı olduğunu aktaran Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Savaş Çekmen, bunun son zamanlarda kişinin kendi bağışıklık sisteminin neden olduğu bir hastalık olduğunun düşünüldüğünü ifade etti. Vitiligo’nun haşimato, sedef gibi diğer oto ümmin hastalıklarla birlikte görüldüğünü belirten Dr. Çekmen, “Vitiligo; bağışıklık sistemi hastalıkları olan kişilerde daha sık görüldüğü için bu hastalığın da bir oto ümmin hastalığı olduğu düşünülüyor” diye konuştu.

Genelde yaz aylarında daha sık görülen bu hastalığın belirtilerinden de söz eden Dr. Çekmen, “Deride beyaz lekeler halinde görülüyor, bu nedenle halk arasında ala, alaca gibi isimleri de var” dedi.

Bu beyaz lekelerin neden ve nasıl oluştuğunu ise Dr. Çekmen şöyle özetledi: 'Deride melanosit denen cilde rengini veren hücreler var, vücudumuzdaki bağışıklık hücreleri bilinmeyen bir nedenle belli bölgelerdeki deriye renk veren hücreleri bir düşman olarak algılıyorlar ve bunlara saldırıyorlar, böylece bu hücreleri yok ediyorlar ve bu bölgelerde beyaz tabakalar oluşuyor. Özellikle yaz aylarında tenin bronzlaşması ile birlikte daha da belirgin bir hale geliyor. Güneş de bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi, buna güneş yanıkları da neden oluyor, özellikle yaz aylarında hasta sayısı da artıyor' ifadelerini kullandı.