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Halk arasında alaca denilen Vitiligo hastalığı bulaşıcı mı?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2019 14:05 | Son Güncelleme

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Savaş Çekmen, halk arasında ala alaca olarak adlandırılan deride beyaz lekeler olarak ortaya çıkan Vitiligo hastalığı hakkında bilgi verdi.

Halk arasında alaca denilen Vitiligo hastalığı bulaşıcı mı?

Vitiligo’nun kesin nedeni tam olarak bilinmeyen deride pigment kaybına bağlı olarak gelişen bir deri hastalığı olduğunu aktaran Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Savaş Çekmen, bunun son zamanlarda kişinin kendi bağışıklık sisteminin neden olduğu bir hastalık olduğunun düşünüldüğünü ifade etti. Vitiligo’nun haşimato, sedef gibi diğer oto ümmin hastalıklarla birlikte görüldüğünü belirten Dr. Çekmen, “Vitiligo; bağışıklık sistemi hastalıkları olan kişilerde daha sık görüldüğü için bu hastalığın da bir oto ümmin hastalığı olduğu düşünülüyor” diye konuştu.
Genelde yaz aylarında daha sık görülen bu hastalığın belirtilerinden de söz eden Dr. Çekmen, “Deride beyaz lekeler halinde görülüyor, bu nedenle halk arasında ala, alaca gibi isimleri de var” dedi.

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Bu beyaz lekelerin neden ve nasıl oluştuğunu ise Dr. Çekmen şöyle özetledi: 'Deride melanosit denen cilde rengini veren hücreler var, vücudumuzdaki bağışıklık hücreleri bilinmeyen bir nedenle belli bölgelerdeki deriye renk veren hücreleri bir düşman olarak algılıyorlar ve bunlara saldırıyorlar, böylece bu hücreleri yok ediyorlar ve bu bölgelerde beyaz tabakalar oluşuyor. Özellikle yaz aylarında tenin bronzlaşması ile birlikte daha da belirgin bir hale geliyor. Güneş de bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi, buna güneş yanıkları da neden oluyor, özellikle yaz aylarında hasta sayısı da artıyor' ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ EN ZOR DERİ HASTALIĞI

Vitiligo’nun yayılabilen bir hastalık olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Çekmen, “Bu, tedavisi en zor olan cilt hastalıklarından biridir, kesin bir tedavisi yok ancak bulaşıcı değildir, vitiligosu olan hastalardan çekinmeye gerek yok, erken aşamada gelinirse bir takım tedavi yöntemleri var, uzun süreli tedavilerle bazı vakalarda deri eski rengine dönebiliyor. Bunun oluşmaması için ve yayılmaması için yaz - kış güneş kremi kullanılması lazım, vitiligosu olan hastanın da 2, 3 saat arayla bu güneş kremini yinelemesi lazım” şeklinde konuştu.

Vitiligo’nun tüm vücutta görülebildiğine değinen Dr. Çekmen, bunun yüz, genital bölgede daha çok görüldüğünü, saç ya da kaşta görüldüğünde saç ya da kaşın beyazladığını anlattı.

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VİTİLİGO BULAŞMAZ

Vitiligo’nun tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Savaş Çekmen, "Tedavide kullandığımız özel cihazlarımız var; solaryuma benzer cihazlardır bunlar. Haftada 2,3 gün bu cihazlara girip, aylar süren tedavi sonrasında eski renge dönülmesi de olanaklı olabiliyor” diye konuştu. Vücudumuzda beyaz bir leke gördüğümüzde, mutlaka bir cilt doktoruna gitmemiz gerektiğini belirten Dr. Çekmen, “Bazı beyazlıklar, açık ben, mantar vs olabilir. Vitiligo küçük başlar ancak zamanla yayılır, kaşıntı olmaz, vitiligo için, wood denilen mor ışıkla kesin tanı koyuyoruz, ayırt edilemeyen durumlarda kesin tanı için parça alınarak biyopsi de yapılabilir” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Vitiligo Vitiligo hastalığı

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