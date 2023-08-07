Halk otobüsünde klima tartışması! 'Psikolojim bozuldu' dedi, polis yarım saat ikna etmeye uğraştı

Antalya'da sıcak hava ve nem nedeniyle, özel halk otobüslerinde klimaların çalıştırılmaması, yolcular ve şoförler arasında tartışmalara yol açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, UKOME Daire Başkanlığı, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Antalya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi gibi kurumlara bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet yapılıyor. Hava sıcaklığının 30 ila 40 dereceyi, nem oranının ise yüzde 75'leri bulduğu kentte, bazı otobüs şoförleri klimaları açmıyor. Bunun yerine fan açarak, klimayı açmış gibi davrandıklarına yönelik şikayetler ve buna bağlı tartışmalar sürekli yaşanıyor.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Dün akşam Sarısu-Demirciler Çarşısı arasındaki güzergahta hizmet veren özel halk otobüsünde yolcularla, şoför arasında klimanın kapalı olması nedeniyle tartışma çıktı. Şoför ve yolcular arasında güzergahta uzun süre devam eden tartışma sonrası, otobüs şoförü lunapark önündeki durakta otobüsü durdurup, araçtan indi. Otobüs şoförü, psikolojinin bozulduğunu belirterek araca binmeyi reddetti.

POLİS YARIM SAAT İKNA ETMEYE UĞRAŞTI

Yolcular da otobüsten inerken, şoförle aralarındaki tartışma durakta da devam etti. Yolcular, şoförün klimayı açmayıp, fanı açtığını iddia ederken, şoför ise klimayı açtığını ama serinletmeye yetmediğini öne sürdü. Otobüsün yoğun trafiğin de bulunduğu caddedeki bekleyişine bir süre sonra trafik polisi ekibi müdahale etti.

Trafik polisleri, şoförü yaklaşık yarım saat sonra ikna ettikten sonra otobüse bindirdi. Polis yolculara, klimanın açık olduğunu belirledikten sonra, otobüsün güzergahında yeniden hareket etmesini sağladı.

(DHA)

