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  4. Halkalı'daki lüks sitede kira zammı kavgası! Silahlar çekildi: 13 yaralı, 8 gözaltı

Halkalı'daki lüks sitede kira zammı kavgası! Silahlar çekildi: 13 yaralı, 8 gözaltı

18.08.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece Halkalı'da bir sitede bulunan kafenin kirasına, yönetim tarafından zam yapılmak istenince ortalık karıştı. Kalabalık bir grupla kafeye gelen site yönetimi ile kafe sahipleri arasında silahlı kavga çıktı. Ortalığı savaş alanına çeviren kavgada 13 kişi yaralanırken, polis ekipleri de iki tarafı ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Küçükçekmece Kaymakamlığı 13 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 8 kişinin 7 tabanca ile birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

Küçükçekmece'deki saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesinde meydana geldi. Kafe sahipleriyle, site yönetimin arasında bir süredir zam nedeniyle tartışma yaşanıyordu.

SİTE YÖNETİMİ KALABALIK GRUPLA KAFEYE GELDİ

Son olarak ise site yönetimi giriş katındaki kafenin kirasına yüksek oranda zam yapmak isteyince gerilim büyüdü. Kalabalık grupla kafeye gelen site yönetimi ile kafe sahipleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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SİLAHLAR ÇEKİLDİ, 13 KİŞİ YARALANDI

Silahlarında kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

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"SİLAH SESLERİ DUYULDUĞUMDA AŞAĞI DOĞRU KAÇTIK"

Olayın görgü şahidi Sevda Gül, "Kuzenimin doğum günü dolayısıyla kafeye davet etti. Buraya geldiğimde her şey normaldi. Bir anda ortalık karıştı. Biz anlam veremedik. Küçük çaplı bir tartışmaydı kontrol altına alınır diye düşündük. Sonra büyüdü ve silahlar patladı. Mekan işletmecileri insanları korumak için aşağı doğru götürmek istedi. Kapıda tekrar büyüdü mekana doğru geliyorlardı. Benimde içerde telefonum kayboldu saatlerdir onu bekliyorum. Silah sesleri duyulduğunda aşağı doğru kaçtık. Bize bir şey olmadı ama çok korktuk. Çocuklarımız çok korktu" dedi.

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KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 13 kişinin yaralandığı ve olaya ilişkin 8 kişinin 7 tabanca ile birlikte gözaltına alındığı belirtildi.(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece halkalı
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