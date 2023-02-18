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Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya'dan beklenmedik hamle! Öyle bir şey yaptı ki

18.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Deniz Akkaya'dan AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler geldi. Akkaya, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından ekibiyle birlikte ilk günden itibaren depremzedeler için çalışan Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçladı. Bu suçlamalara ise Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi. Deniz Akkaya son olarak öyle bir şey yaptı ki duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...

Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya'dan beklenmedik hamle! Öyle bir şey yaptı ki

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından depremzedeler için günlerdir canla başla çalışan Haluk Levent hakkında ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, son dönemde yaptığı yardımlar ile gündemden düşmeyen AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçladı. Bu duruma ise Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi. Şimdi ise Deniz Akkaya'dan beklenmedik hamle geldi. Öyle bir şey yaptı ki...

DENİZ AKKAYA'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'e ünlü manken Deniz Akkaya'dan dün sosyal medya üzerinden zehir zemberek sözler gelmişti. Akkaya'nın iddialarına ise Haluk Levent'ten yanıt gecikmemişti. Şimdi ise Deniz Akkaya'nın ınstagram hesabını kapattığı görülüyor. Akkaya'nın bu hareketini görenler olayın akıbetini merak ediyor.

akkaya ınsta

''İKİ AY ÖNCESİNDE DOLANDIRDIĞIN İNSANLAR...''

Deniz Akkaya dünkü sosyal medya paylaşımında, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.

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Bu iddialara ise Haluk Levent'ten yanıt gecikmemişti. Deniz Akkaya'nın iddiaları üzerine Haluk Levent'ten yapılan açıklama şöyleydi;

"Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum zamana yazık değil mi?'

haluk levent twitte

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