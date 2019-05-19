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Haluk Levent Samsun’u salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun’a gelen rock müziğin sevilen sesi Haluk Levent, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Anadolu rock ve halk müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Milli Mücadele’nin 100.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun’a gelen rock müziğin sevilen sesi Haluk Levent, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Anadolu rock ve halk müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Milli Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla OMÜ Yaşam Merkezi önünde konser verdi. Yaklaşık 35 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde Haluk Levent, en güzel şarkılarını OMÜ’lüler ve Samsunlular için seslendirdi.
Tüm Samsunlulara açık olan konserde ilk olarak sahne alan Güzel Sanatlar Fakültesi Modern Müzik Topluluğu ile Grup Nena, söyledikleri parçalarla alanı dolduran kalabalığı coşturdu.

Sevilen şarkılarını OMÜ’lüler için seslendirdi
Mini konserlerin ardından sahneye çıkan Haluk Levent, “Sevenler Ağlarmış”, “Yollarda Bulurum Seni”, “Ankara”, “Elfida”, “Aşkın Mapushane”, “Anlasana” gibi sevilen parçalarının yanı sıra; Cem Karaca’nın “Islak Islak”, “Deniz Üstü Köpürür” gibi unutulmaz parçaları ile 19 Mayıs’a özel parçalar seslendirdi. Bir şarkısında kalabalığa karışan ve hayranlarının arasında yürüyen Haluk Levent, bu sırada küçük bir hayranıyla da dans etti.
Zaman zaman yoğun yağış altında gerçekleşen konseri takip edenler arasında yer alan halk müziğinin sevilen sesi Oğuz Aksaç’ı da sahneye davet eden Haluk Levent, mikrofonu kendisine bıraktı. Aksaç da kendine has tarzıyla söylediği türküyle alanda bulunan kalabalığı coşturdu.
Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Haluk Levent, saatler gece yarısını gösterdiğinde ise geçtiğimiz yıl yeniden yorumladığı İzmir Marşı’yla konserini noktaladı. OMÜ’lülere ve Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşatan Haluk Levent, 19 Mayıs’ın 100. yılında Samsun’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Konser öncesi Rektör Bilgiç’le bir araya geldi
Haluk Levent, konser öncesinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’le bir araya geldi. Samsun’da bulunmaktan ve OMÜ öğrencileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden sanatçıya Rektör Bilgiç, davetlerine icabet ettiği için teşekkür etti. Rektör Bilgiç, günün anısına Levent’e hediye takdim etti. Buluşmaya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç Dr. Menderes Kabadayı ve üniversite yetkilileri de katıldı.

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı

Haluk Levent Samsun’u salladı
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