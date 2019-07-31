İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Bahreyn hükümetine karşı protestolarını sürdüren halkın galip geleceğini söyledi.

Hamaney, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Bahreyn'de insan hakları örgütleri tarafından aktivist olarak nitelenen 2 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Mesajında, idam edilen Şii aktivistlerin fotoğrafını da paylaşan Hamaney, "Zulüm ve baskı payidar kalmayacak ve adalet arayışı içindeki halkların iradesi galip gelecek." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Ceza Mahkemesi'nin 31 Mart 2018'de "terör örgütüne üye olmak, iki polisi öldürmek ve İran ile ilişkileri bulunan sanıkları kaçırmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı taşımak" suçlamalarıyla yargılanan 2 Şii vatandaşına verdiği idam kararı cumartesi günü infaz edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı da idamlara tepki göstermişti.

"Arap Baharı" adı verilen süreçten bu yana Bahreyn'deki Şiiler, aralıklarla monarşiye karşı protestolar düzenliyor. Manama yönetimi, söz konusu protestoları Tahran'ın kışkırttığını ve İran'ın Bahreyn'deki rejimi değiştirmeye çalıştığını iddia ediyor. İran ise bu suçlamaları reddediyor. Bahreyn, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük deniz gücü sayılan 5. Filo'ya ev sahipliği yapıyor.

