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Hamas lideleri şükür namazı kılmıştı! Azerbaycanlı sunucu isyan etti: 'Bu din ise o zaman insan değiller'

10.10.2023 08:05 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın İsrail'e yönelik olarak cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıların hemen başında Hamas liderlerinin namaz kıldığı görüntüler gündem yaratmıştı. Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon kanalında söz konusu görüntülere tepki gösteren bir sunucu, "İsrail'e hücumları televizyondan izleyip secdeye gidiyorlar. Bu din ise o zaman insan değiller" ifadelerini kullandı.

Hamas lideleri şükür namazı kılmıştı! Azerbaycanlı sunucu isyan etti: 'Bu din ise o zaman insan değiller'

Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları'nın önderliğinde 12 Filistinli örgüt, Cumartesi günü İsrail'e yönelik kanlı bir saldırı düzenledi. Söz konusu operasyon İsrail'de adeta şok etkisi yaratırken, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve bir çoğunun da kaçırıldığı görüldü.

GAZZE BOMBARDIMAN ALTINDA

Saldırının ardından İsrail, Gazze'ye yönelik hava harekatına başlarken, çok sayıda yerleşim yeri bombaların hedefi oldu.

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HAMAS LİDERLERİ ŞÜKÜR NAMAZI KILMIŞTI

Bölgedeki tansiyon giderek artarken; Hamas yöneticilerinin İsrail'e düzenlenen saldırının hemen başında şükür namazı kıldığı anlar dikkat çekmişti.

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AZERBAYCANLI SUNUCU TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere, Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon kanalının sunucusu sert tepki gösterdi.

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"BU DİN İSE O ZAMAN İNSAN DEĞİLLER"

Görüntüleri eleştiren sunucu, "İsrail'e hücumları ve masum insanların katledilmesini televizyondan izleyip secdeye gidiyorlar. Bu din ise o zaman insan değiller" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Gazze Hamas

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