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İsrail polisinden Anadolu Ajansına müdahale! 'Bunlar Arap...'

10.10.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken bölgedeki son gelişmeleri aktaran Anadolu Ajansı'na İsrail polisi müdahale etti. Ben Gurion Havaalanında canlı yayın yapan ekibe İsrail polisi "Bunlar Arap" diyerek yayını böldü.

Aksa Tufanı operasyonu ile başlayan, İsrail'in Gazze'yi vurmasıyla devam eden süreç, dünya tarafından yakından takip ediliyor. Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz'ın bölgedeki son durumu aktarmak için yaptığı yayın İsrailliler tarafından engelledi.

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"YAYINI SOBOTE ETTİLER 'BUNLAR ARAP' DİYE BİZİ HEDEF GÖSTERDİLER"

O anları gazeteci Mücahit Aydemir sosyal medya hesabından paylaştı. Aydemir, "AA Ortadoğu Haberleri Müdürümüz Turgut Alp Boyraz, Ben Gurion Havaalanında canlı yayındayken çevredeki İsraillilerden birisi yayını sabote etti, 'Bunlar Arap' diye bizi hedef gösterdi, sonra İsrailli güvenlik görevlileri yayınımızı böldü" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas

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