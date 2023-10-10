İsrail polisinden Anadolu Ajansına müdahale! 'Bunlar Arap...'

Aksa Tufanı operasyonu ile başlayan, İsrail'in Gazze'yi vurmasıyla devam eden süreç, dünya tarafından yakından takip ediliyor. Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz'ın bölgedeki son durumu aktarmak için yaptığı yayın İsrailliler tarafından engelledi.

"YAYINI SOBOTE ETTİLER 'BUNLAR ARAP' DİYE BİZİ HEDEF GÖSTERDİLER"

O anları gazeteci Mücahit Aydemir sosyal medya hesabından paylaştı. Aydemir, "AA Ortadoğu Haberleri Müdürümüz Turgut Alp Boyraz, Ben Gurion Havaalanında canlı yayındayken çevredeki İsraillilerden birisi yayını sabote etti, 'Bunlar Arap' diye bizi hedef gösterdi, sonra İsrailli güvenlik görevlileri yayınımızı böldü" ifadelerini kullandı.

