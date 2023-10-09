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Kıskaç daralıyor... Hamas'tan İsrail'e kan donduran tehdit! Esir infazı başlıyor: videoları yayınlanacak...

09.10.2023 20:57 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın askeri gücü İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida, İsrail'e flaş bir tehditte bulundu. Ebu Ubeida, İsrail'in sivilleri bombalamasına karşılık esir alınan İsraillileri infaz etmeye başlayacaklarını açıkladı.

Kıskaç daralıyor... Hamas'tan İsrail'e kan donduran tehdit! Esir infazı başlıyor: videoları yayınlanacak...

Hamas üyeleri, Aksa Tufanı operasyonu kapsamında esir aldığı İsraillilerin infaz edileceği ve bu infazların görüntülü ve sesli olarak yayınlanacağını açıkladı.

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İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar çok sayıda sivil yerleşim yerini, hükümet binasını ve camiyi hedef aldı.

Çatışmalar 3’üncü gününde devam ederken, her iki tarafta da can kaybı artıyor. İsrail tarafında 900 kişi hayatını kaybetti, 157’si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı. Filistin tarafından ise şu ana kadar 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi de yaralandı.

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İSRAİL'DEN GERİ ADIM YOK!

İsrailli üst düzey bir hükümet kaynağı basına yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Hamas hedeflerini esir tutulan İsraillilere zarar verme pahasına bile olsa büyük bir güçle vuracağını ifade etti. Kaynak, İsrailli esirlerin konumlarına ilişkin kesin istihbarat bilgilerine sahip olunması durumunda ise söz konusu konuma saldırmaktan kaçınılacağını aktararak, ancak böyle bir bilgi olmadığı sürece Hamas’ın tüm hedeflerinin vurulacağını belirtti.

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HAMAS'TA 100'DEN FAZLA ESİR VAR

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, 100’den fazla kişinin Hamas tarafından esir alınarak Gazze’ye götürüldüğüne inanıldığını aktardı. (İHA)

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