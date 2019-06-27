HABER

Hamas'tan "Bahreyn halkının desteğinden memnunuz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

Hamas'tan "Bahreyn halkının desteğinden memnunuz" açıklaması

Hamas, ABD iş birliğiyle dün sona eren ekonomi çalıştayına ev sahipliği yapan Bahreyn'de halkın, Filistin'e destek vermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn halkının, "Yüzyılın Anlaşması", Filistin davasını tasfiye etme ve haklarını parayla takas etme çabaları karşısında Filistin halkına verdikleri desteği takdirle karşıladıklarını aktararak, teşekkürlerini iletti.

"Asil tutumuyla bilinen Bahreyn halkının, Filistin'i desteklemesi sürpriz değil." ifadesine yer verilen açıklamada, Bahreyn halkına ne şekilde olursa olsun siyonist düşmanla normalleşmeyi reddeden tavrını sürdürmesi çağrısı yapıldı.

Bahreynli aktivistler, salı günü başkent Manama'da gerçekleştirilen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını reddettiklerini açıklamıştı. - "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine kavuştuDiyarbakır’da Sur mağdurları evlerine kavuştu
Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dede evinde helallik alındıKavgada ölen kaymakamın oğlu için dede evinde helallik alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Filistin Hamas

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Doğu'nun Efes'i; Dara görenleri büyülüyor

Köylüler oraya zindan diyor! Dünyada 4, Türkiye'de 2 tane var

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Muğla'da 3,4 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.