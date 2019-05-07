HABER

Hamas'tan BM'ye İsrail yanlısı açıklama tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Hamas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına ilişkin açıklamasının "İsrail yanlısı" olduğunu belirtti

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına ilişkin açıklamasını "İsrail yanlısı" şeklinde değerlendirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'in Gazze'ye son saldırısı hakkında beyan ettiği görüşlerinin kendilerini hayrete düşürdüğü ifade edildi.

Guterres'in açıklamasının, Tel Aviv taraftarlığını ve İsrail saldırılarına desteği yansıttığı kaydedilen açıklamada, Guterres'in açıklamasında işgal güçlerinin işlediği suçlara hiç değinilmediği kaydedildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri yanlısı bu dil, işgalin ve saldırıların çıkarına; istikrarın sağlanmasına ve savaşın sona ermesine hizmet etmiyor. Ayrıca arabulucu rolüne ya da ateşkes için uygun ortamın oluşturulmasına yardımcı olmuyor." ifadeleri kullanıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in Guterres adına dün yayımladığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e roket atılması, özellikle sivil yaşam merkezlerinin hedef alınmasını kınamıştı.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, dün erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbeBakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe
Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldıRamazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Gazze Guterres Hamas israil

En Çok Okunan Haberler

TKP İstanbul seçimleri için kararını açıkladı!

TKP İstanbul seçimleri için kararını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 7 Mayıs Salı - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

İhsan Eliaçık serbest bırakıldı

İhsan Eliaçık serbest bırakıldı

Batman'da yeni bir obruk oluştu

Batman'da yeni bir obruk oluştu

Yerin 350 metre altında ilk iftar

Yerin 350 metre altında ilk iftar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.