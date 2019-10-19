Hamas'tan İsrail'e "idari tutukluluk" tepkisi

Hamas, Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" adı altında gözaltında bırakılmalarının uluslararası boyutta ağır bir suç olduğunu bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlileri, "idari tutukluluk" adı altında gözaltında tutmasının tüm uluslararası norm ve kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamanın tüm uluslararası norm ve kanunlara aykırı olduğunu vurgulayan Kasım, uluslararası insan hakları örgütlerine işgalci İsrail'e karşı gereken önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Kasım açıklamasında bazı Filistinli tutukluların, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına son vermesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevine başladığını da hatırlattı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

