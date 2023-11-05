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Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi! Silahla aprona girdi, Türkiye'ye gitmek istiyor

05.11.2023 10:55 | Son Güncelleme:
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Hamburg Havalimanı’nda aprona giren silahlı bir kişinin, çocuğunu rehin aldığı belirtildi. Bild gazetesinin haberine göre 4 yaşındaki kızını rehin alan 35 yaşında baba Türkiye'ye gitmek istiyor.

Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi! Silahla aprona girdi, Türkiye'ye gitmek istiyor

Hamburg Havalimanı’nda aprona giren silahlı bir kişinin, çocuğunu rehin aldığı belirtildi. Federal Polis Sözcüsü Thomas Gerbert, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin, dün yerel saatle 20.00 civarında aracıyla kapıyı kırarak aprona girdiğini açıkladı.

ATEŞ AÇTI, UÇUŞ TRAFİĞİ DURDU

Zanlının silahıyla havaya 2 kez ateş ettiğini ve 2 molotofkokteyli fırlattığını belirten Gerbert, Hamburg Havalimanı’nda uçak trafiğinin durdurulduğunu ve çok sayıda polisin olay yerinde olduğu bilgisini paylaştı.

Hamburg polisinden yapılan açıklamaya göre araçta 1’i çocuk 2 kişi bulunuyor.

Olayın velayet anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edilirken bunun bir rehin alma olayı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, durumun gece boyunca "statik" olduğu, polisin müzakere grubunun araçtakilerle temasta olduğu aktarıldı.

Hamburg Havalimanından yapılan açıklamada da havalimanın bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtilerek, yolcuların havalimanına gelmemesi istendi.

TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYOR

Bild gazetesinin haberine göre 4 yaşındaki kızını rehin alan 35 yaşında baba Türkiye'ye gitmek istiyor.

Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan baba, aracıyla Hamburg Havalimanına gelmeden önce anne, polisi arayarak eşinin çocukla birlikte havalimanına gittiğini haber verdi.

(AA)

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Almanya rehine

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