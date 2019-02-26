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Hamidiye’den su fiyatlarını dengeleyecek kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

İBB iştiraki Hamidiye A.Ş.

İBB iştiraki Hamidiye A.Ş. “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” kapsamında yeni bir kampanya başlattı. Bir asırlık tecrübesiyle su sektöründe denge unsuru ve öncü olan Hamidiye damacana su 9 liradan son tüketiciye ulaştırılıyor. 1 buçuk yıldır fiyat artışı yapmayan Hamidiye, pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim yaptı.
Yüz yılı aşkın geçmişiyle su sektörüne öncülük eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye A.Ş. su fiyatlarına 1 buçuk yıldır zam yapmıyor. Hamidiye Su “Enflasyonla mücadelede yüreklere su serpen marka!” sloganıyla yeni bir indirim kampanyası başlattı. En çok tüketilen damacana sularını 9 TL’den satan Hamidiye Su, pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulamaya başladı.
Kampanya bağlamında konuşan Hamidiye AŞ. Genel Müdürü, “Biz halkımıza en iyi suyu yıllardır en uygun fiyata ulaştırıyoruz. 1 buçuk yıldır damacana su fiyatımız 9 lira. Şu an su piyasasındaki ulusal markalar arasından fiyatı en uygun olan Hamidiye Su’dur. Vatandaşlarımızın buna hakkı var. Ben buradan diğer su üreticilerini de fiyatlarını makul seviyelere çekmeye davet ediyorum. Biz yapabiliyorsak diğer su markaları da damacana suyu 9 liraya vatandaşımıza ulaştırabilir. Gelin vatandaşımızın uygun fiyat talebini birlikte karşılayalım” dedi.

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