Hamilelerde alerji ve tedavi yöntemleri

Hamilelik sürecinde genel olarak alerjik reaksiyon ortaya çıkması beklenmez. Çünkü vücudun bebeği alerjen olarak algılamaması için annenin bağışıklık sistemi otomatik olarak baskı altına girer ve bu sayede yeni bir alerjik reaksiyonun ortaya çıkma ihtimali oldukça azalır. Histamin, alerji sebebiyle ortaya çıkan bir maddedir. Bu madde plasentadan salgılanan bir madde ile parçalandığı için hamilelik sürecinde alerji ortaya çıkma ihtimali oldukça düşer. Elbette hamilelik öncesinden gelen alerjik reaksiyonlar ya da hamilelik sırasında az da olsa gelişme ihtimali olan alerjiler nedeniyle önlem almak gerekebilir.

Hamilelikte Ortaya Çıkan Alerjik Sorunlar Nasıl Anlaşılır?

Hamilelikte en yaygın görülen alerji sorunları gebelik öncesinde ortaya çıkmış olan astım ve alerjik rinittir. Bu iki rahatsızlık gebelik boyunca devam edebilir. Bu rahatsızlıklar gebelik sürecinde iyileşebilir, kendini hiç göstermeyebilir ya da şiddetlenebilir. Tamamen kişinin fiziksel durumu ile alakalı olan bu değişimler için önceden önlem almak da her zaman fayda vardır. Hamilelik öncesinde alerji testi yaptırmak ve pozitif sonuç veren alerjenlere karşı tedavi olmak gerekebilir. Sadece hamilelik esnasında çıkan alerjiler ise, normal dönemlerde ortaya çıkan alerjiler ile benzer etkiler yaratır. Ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı; burunda tıkanıklık veya akıntı; sık hapşırma gibi belirtiler alerji belirtisi olarak alınabilir.