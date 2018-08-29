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Hamilelerde alerji ve tedavi yöntemleri

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 28.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, hamilelikte oluşan alerjiler ve tedavileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamilelerde alerji ve tedavi yöntemleri

Hamilelik sürecinde genel olarak alerjik reaksiyon ortaya çıkması beklenmez. Çünkü vücudun bebeği alerjen olarak algılamaması için annenin bağışıklık sistemi otomatik olarak baskı altına girer ve bu sayede yeni bir alerjik reaksiyonun ortaya çıkma ihtimali oldukça azalır. Histamin, alerji sebebiyle ortaya çıkan bir maddedir. Bu madde plasentadan salgılanan bir madde ile parçalandığı için hamilelik sürecinde alerji ortaya çıkma ihtimali oldukça düşer. Elbette hamilelik öncesinden gelen alerjik reaksiyonlar ya da hamilelik sırasında az da olsa gelişme ihtimali olan alerjiler nedeniyle önlem almak gerekebilir.

Hamilelikte Ortaya Çıkan Alerjik Sorunlar Nasıl Anlaşılır?

Hamilelikte en yaygın görülen alerji sorunları gebelik öncesinde ortaya çıkmış olan astım ve alerjik rinittir. Bu iki rahatsızlık gebelik boyunca devam edebilir. Bu rahatsızlıklar gebelik sürecinde iyileşebilir, kendini hiç göstermeyebilir ya da şiddetlenebilir. Tamamen kişinin fiziksel durumu ile alakalı olan bu değişimler için önceden önlem almak da her zaman fayda vardır. Hamilelik öncesinde alerji testi yaptırmak ve pozitif sonuç veren alerjenlere karşı tedavi olmak gerekebilir. Sadece hamilelik esnasında çıkan alerjiler ise, normal dönemlerde ortaya çıkan alerjiler ile benzer etkiler yaratır. Ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı; burunda tıkanıklık veya akıntı; sık hapşırma gibi belirtiler alerji belirtisi olarak alınabilir.

Hamilelikte Alerji Tedavisi

Hamilelik sürecinde ortaya çıkan ya da önceden gelişmiş bir alerjinin tedavisinde oldukça dikkatli olmak gerekir. Gebelik süresince kullanılan ilaçların bebeğe zarar verme ihtimali yüksektir. Özellikle alerji tedavisinde kullanılan ilaçların bir kısmının risk grubunda olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hamileler alerji tedavisi için mutlaka bir uzmana danışmalı ve ilaçlarını uzman kontrolünde kullanmalıdır. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçların seçimi ve dozu tamamen doktora bırakılmalıdır. Hamileler ise, bu dönemde alerji yapan besinlerden uzak durabilirler ya da alerji riski oluşturan ortamlardan kaçınabilirler. Çilek, domates, yumurta, yer fıstığı gibi besinler oldukça sık alerjik reaksiyon oluşturan besinler arasında yer almaktadır. Bu besinleri tüketmekten kaçınmak, gebelik süresince herhangi bir alerji oluşma ihtimalini azaltabilir.

Op. Dr. Seval Taşdemir
** Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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Anahtar Kelimeler:
Hamilelerde alerji ve tedavi kadın sağlığı

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