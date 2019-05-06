KADIN

Hamileliğinde mide bulantısı yaşayan kadınların çocukları daha zeki!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
HAMİLELİK HABERLERİ  | 06.05.2019 09:07 | Son Güncelleme

Gebelik harika bir his olmasının yanında çok zor bir süreç de olabilir. Ve sabah bulantıları bunun en tatsız yönlerinden biridir. Bu çok sinir bozucu olsa da aslında sizin için iyi br haberimiz var. Yapılan bir çalışmaya göre, sabah hastalığına neden olan hormonların çocuklarda daha fazla beyin gelişimi yaşandığı saptandı. Bu ne anlama geliyor? Daha fazlası için okumaya devam edin.

Hamileliğinde mide bulantısı yaşayan kadınların çocukları daha zeki!

Pediatri Dergisi'nde yayınlanan araştırma, hamilelik sırasında ortaya çıkan bulantı çocuklarında yüksek bir IQ'nun mükemmel bir işareti olduğunu ortaya koydu. Ek olarak, bulantı yoğunluğu arttıkça, çocukların öngörülen zekası da artıyor. Çalışma 1998-2003 yılları arasında hamile olan 121 kadını içermekteydi ve çocukların IQ düzeyleri 3-7 yaşları arasında analiz edildi.

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Yapılan bir diğer çalışmaya göre de bulantı hamilelikte düşük yaşama ihtimalini azaltıyor. Başka bir deyişle bulantının koruyucu bir işlevi bulunuyor, çünkü bu hormon seviyelerinin hamileliği sürdürecek kadar yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu bulantı da çocukların doğduğunda çok akıllı olacağına işaret ettiğini ortaya koyuyor.

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Sabah rahatsızlığı hiç hoş değil, ancak anlam ve değere sahip olduğunu bilmek bizi farklı bir şekilde görmemizi sağlıyor. IQ testlerinde sabahları hastalanan annelerin çocukları, anneleri, gebeliklerinde mide bulantısı geçirmemiş olanlardan daha yüksek puan aldı.

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Sabah bulantısı güne kötü bir başlangıç yapmanıza neden olsa da çocukların nöron gelişimi için ideal bir ortam oluşturuyor.

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hamilelik bulantı hamilelikte sabah bulantısı

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