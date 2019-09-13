Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, "Hamilelik döneminde bel fıtığı genetik olarak çocuğa da geçer mi, bebeğe herhangi bir zararı olur mu?" sorusuna tüm ayrıntılarıyla açıklık getirdi. Kilo artışı, büyüyen bebekle birlikte omurgaya uygulanan baskının fazlalaşması hamilelik döneminde bel fıtığı riskinin artmasında etkili olur. Ancak bu dönemde ortaya çıkan bel fıtığının çocuğa geçmesi mümkün değildir.

BEL FITIĞI VE GENETİK

Bel fıtığı oluşmasının genetik bir yönü vardır. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalarda belirlenmiş bir genin yapısında belirli değişikliğin bulunduğu kişilerde şiddetli disk dejenerasyonu görüldüğünü ortaya konmuştur. Disk dejenerasyonu ise bel fıtığını başlatan süreçtir. Öyleyse bu annenin bebeği ileride büyüyüp yetişkin insan olduğunda, genetik olarak bel fıtığına daha yatkın olacaktır. Yani bel fıtığının ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olması genetik olarak çocuğa geçebilir. Çocuğun annesi ya da babasında bel fıtığı sorunu olması bu çocuğun ileride mutlak surette bel fıtığı olacağı anlamına gelmez, ancak bel fıtığına yatkın olacağı anlamına gelir.