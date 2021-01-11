Hamilelik döneminde vajinal akıntı ve kaşıntının sebepleri nelerdir? Bu risklere dikkat!

Fakat akıntıda yeşil,sarı gibi bazı renkler veya kaşıntı, tahriş gibi sorunlar ortaya çıkarsa, bu durumda doktorun kültür alarak muayene etmesi gerekmektedir. En sık rastlanılan tanı, mantar enfeksiyonudur. Çünkü gebeliğin getirdiği hormonal değişiklik mantar mikrobuna çok uygun bir ortam hazırlar.

VAJİNAL KURULUK

Hormonal değişiklikler bazı kişilerde hamilelik sırasında vajinal kuruluğa neden olabilir. Anekdot niteliğindeki kanıtlar, hamile kaldıklarında emzirenlerin bu semptomu yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Cinsel ilişki sırasında kızarıklık, tahriş ve ağrı da olabilir.

Düşük progesteron ayrıca bazı hamile kadınlarda vajinal kuruluğa neden olabilir. Bu hormon hamileliği sürdürmek için gerekli olduğundan, bu belirtiye sahipseniz doktorunuzla konuşun.

ÜRÜNLERE DUYARLILIK

Hamilelik sırasında vajina kanla doludur ve cildiniz normalden daha gergin ve daha hassas hissedebilir. Gebe kalmadan önce rahatça kullandığınız ürünler artık cildinizi tahriş ederek kaşınmasına ve kızarmasına neden olabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE VAJİNAL AKINTI VE KAŞINTININ RİSKLERİ NELERDİR?

Gebelikteki akıntı bir noktaya kadar normaldir. Kaşıntı, mantar iltihabı veya bazı başka şeylerden de olabilir.