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Hamilelik döneminde vajinal akıntı ve kaşıntının sebepleri nelerdir? Bu risklere dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 08:36 | Son Güncelleme:
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Gebelikte akıntı rahatsız edici bir şekilde olabilir. Ancak rahatsız edici olmayan tarz bir akıntı da 9 ay boyunca devam edebilir. Bu durum hormonların vücuda yaptığı etkiyle salgıların artması olarak kabul etmektedir. Bir gebe 9 ay boyunca pedle gezebilir ve bu normaldir. Peki hangi durumda vajinal akıntıya dikkat etmek gerekir?

Fakat akıntıda yeşil,sarı gibi bazı renkler veya kaşıntı, tahriş gibi sorunlar ortaya çıkarsa, bu durumda doktorun kültür alarak muayene etmesi gerekmektedir. En sık rastlanılan tanı, mantar enfeksiyonudur. Çünkü gebeliğin getirdiği hormonal değişiklik mantar mikrobuna çok uygun bir ortam hazırlar.

VAJİNAL KURULUK

Hormonal değişiklikler bazı kişilerde hamilelik sırasında vajinal kuruluğa neden olabilir. Anekdot niteliğindeki kanıtlar, hamile kaldıklarında emzirenlerin bu semptomu yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Cinsel ilişki sırasında kızarıklık, tahriş ve ağrı da olabilir.
Düşük progesteron ayrıca bazı hamile kadınlarda vajinal kuruluğa neden olabilir. Bu hormon hamileliği sürdürmek için gerekli olduğundan, bu belirtiye sahipseniz doktorunuzla konuşun.

ÜRÜNLERE DUYARLILIK

Hamilelik sırasında vajina kanla doludur ve cildiniz normalden daha gergin ve daha hassas hissedebilir. Gebe kalmadan önce rahatça kullandığınız ürünler artık cildinizi tahriş ederek kaşınmasına ve kızarmasına neden olabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE VAJİNAL AKINTI VE KAŞINTININ RİSKLERİ NELERDİR?

Gebelikteki akıntı bir noktaya kadar normaldir. Kaşıntı, mantar iltihabı veya bazı başka şeylerden de olabilir.

Yaz aylarında gebelerden ıslak mayoyla gezmemelerini istenir. Çünkü zaten gebeliğin doğurduğu ortamda rahatlıkla üreyebilen mantar mikrobu, ıslak ortamlarda daha rahat üreyebilir.
Akıntının en büyük sorunlarından bir tanesi, bir takım özel akıntıların ve mikropların bebekte de sıkıntı yaratabilmesidir. Bunların bazıları ciddi sorunlar yaratabilmektedir.
Buna ek olarak su gelmesi denen bir olay da olabilir. Bebeğin içinde bulunduğu sıvı rahimdeki ufak bir delikten akarak vajinadan dışarı doğru çıkabilir. Bu da bazen akıntıyla karıştırılmamalıdır. Bebeğin suyu ise iltihaplanma, bebeğin erken doğumu veya düşük görülebilir.

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