Hamilelikte folik asit kullanımı bebekleri koruyor

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıları Uzmanı Opr. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, hamilelikte folik asit kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi. Folik asit kullanımını tavsiye ettiklerini dile getiren Salihoğlu, "Folik asit B vitamini türevidir. B9 vitaminidir, folat diye bilinir. Buradan anne adaylarına sesleniyorum; Mutlaka gebelik planlıyorlarsa, gebelik oluşmadan önce, 46 hafta arası öncesinde mutlaka folik asit kullanmalarını öneriyorum. Çünkü folik asitin ilk 4 haftada bebeğimizin beyin ve omurilik gelişimi tamamlandığı için, bu süreçte yeterli düzeydeki kullanımı beyin ve omurilik gelişimindeki bir takım kusurları, anomalileri engellemektedir. O yüzden gebelik planlayan anne adaylarına da mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Gebelik oluştuğu takdirde de yine ilk 12 hafta içinde folik asit kullanımına devam ediyoruz" dedi.

'FOLİK ASİTLİ GIDALAR BOL TÜKETİLMELİ'

Salihoğlu, folik asitin tahıl ve yeşil yapraklı sebzelerde yüksek oranda bulunduğunu ifade ederek, "Folik asit kullanımı aslında Türkiye'de çok yaygındır. Bizim yemek kültürümüzde, toplumsal alışkanlığımızda, gıdalarımızda çok fazla bulunmaktadır. En fazla mercimekte, kuru fasulyede, tahıllarda, avokado, brokoli ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunmaktadır. O yüzden anne adaylarımıza mutlaka bu tarz sebzeleri, gıdaları bol tüketmelerini öneriyoruz. Folik asit kullanılmadığı takdirde nöral tüp defekti dediğimiz spina bifida, omurgasında açıklıklar ve beyin omurgasında kese ile doğan bebekler ya da anelsefali dediğimiz beyin gelişimi olmayan bebekler dünyaya gelmektedir. Yakın bir zamanda dışında Norveç'te yapılan bir araştırmada folik asit kullanıldığı takdirde bu tarz doğumların yüzde 70-80 oranında azaldığı bildirilmiştir. " diye konuştu.