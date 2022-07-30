Hamilelikte hangi tarama testleri uygulanmalıdır?

Zeka testleri arasında en çok bilinen ikili test, üçlü test, dörtlü test ve Fetal DNA testidir. Bu testlerle Down sendromu ve birtakım kromozomal bir problem varlığı test edilir. Yaklaşık 18 ila 23. haftada detaylı ultrason yapılmaktadır. Burada da bebeğin kalbinde, böbreğinde, dudaklarında herhangi bir yapısal bir anomalisi olup olmadığı değerlendirilir ve planlaması duruma göre yapılır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu, hamilelik sürecinde hangi tarama testlerinin yapılması gerektiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

ŞEKER YÜKLEME TESTİ YAPILMALI MI?

50 gram şeker yükleme testinin ise rutin olarak yapılması gerekmektedir. Aralıklı ultrason ile bebeğin ve bebeğin eşinin gelişimi, bebeğin suyu, pozisyonu, kilosu değerlendirilerek takibi yapılmaktadır. Farklı durumlarda test panelleri genişletilebilir.

