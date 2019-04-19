Hamilelikte hazır yiyeceklerden uzak durun!

Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Doğum Uzmanı Jinekolog Opr. Dr. Özge Piri Mantar, hamilelik sürecinde beslenmenin önemine ve yapılan hatalar hakkında bilgi verdi. Beslenmenin gebe kalınması öncesi ve sonrasında oldukça öneme sahip olduğunu ifade eden Mantar, “Ancak yapılan istatistiklere göre gebe kalınımın yüzde 50'sinin plansız bir şekilde gerçekleşiyor. Bu kişilerin gebelik sürecini sağlıklı ve rahat geçirebilmeleri için kendilerine beslenme planı oluşturmalarında oldukça fayda var” dedi.

OLUMSUZ ETKİSİ OLABİLİR

Sağlıklı bir yaşam sürmenin koşulunun dengeli beslenme ve tüketilen besinin niteliği olduğuna dikkat çeken Mantar, “Ancak bu yolda sıkça rastlanan hatalardan biri hazır gıda tüketimidir. Özellikle hazır meyve suyu kullanarak kişiler sağlıklı beslendiklerini düşünseler de söz konusu ürünlerin içerisinde yer alan katkı maddeleri (kimyasallar ve şeker gibi) vücuda olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Benzer bir hata ise konserve şekilde ve diğer hazır yiyeceklerde de yapılıyor. Raf ömrünün fazla olabilmesi adına birçok farklı kimyasal katkı maddeleri içeren besinler kullanılıyor. Bu ürünlerin fazla tüketimi normal bireylerde bile zarara neden olurken, hamile bireylerde olumsuz etkisi çok daha fazla olabilir” diye konuştu.