Hamilelikte Karın Ne Zaman Büyümeye Başlar?

Gebelikte karın ne zaman büyür? Kaçıncı ayda belli olur? Karnımın görüntüsü ve büyüklüğü ne kadar olur? Bunun gibi bir sürü soru aklınıza gelecektir. Sorularınızın kesin cevapları olmayabilir. Tamamen vücudunuza göre ve bebeğin karnınızda duruş şekline göre her şey değişebilir. Genel olarak halk arasında bazı öngörüler var. Bunlardan en öne çıkanı; karın büyük olursa bebeğin de iri ve kilolu olacağı şeklindedir. Ancak bunlar şehir efsaneleri gibi yıllarca söylenir ve tıbbi olarak kesinliği yoktur. Hamilelikte Karın Ne Zaman Büyür? Kadınların çoğu karın büyüklüğünü bebek sağlığına yorduğu için, karnınızın ne zaman çıkacağını merak edebilirsiniz. Her gün ayna karşısında ne kadar büyüdüğünü gözlemlemeye çalışırsınız. Eski zamanlarda rahmin en üst noktasının ölçüsü alınarak bebek hakkında tahminler yapılır, hatta cinsiyetine bile bu aşamada karar verilirdi. Yapılan bu tahminler o dönemlerde büyük önem taşıyordu. Günümüzde artık görüntüleme cihazlarının gelişmiş olması ile anne karnını renkli ve 3 boyutlu olarak görme imkanınız var. Kilosunu bile ölçebiliyorsunuz. Aynı gün hamile kalan iki kadının bile karın ölçüleri ve belirginleşmesi birbirinden çok faklıdır.

Kafanızda hamilelikte karnım ne zaman çıkar şeklinde sorular dönüyorsa, bunun cevabını sizin vücudunuz belirliyor aslında. Örneğin zayıf ve kısa boylu bir kadınsanız, karnınız 3. aydan sonra çıplak, 4. aydan sonra ise dışarıdan hemen belli olur. Eğer uzun boylu ve zayıfsanız yine aynı şekilde karnınız belli olabilir. Karnınızın çıkış şekline bakarak, cinsiyet atamaları yapan insanlar ile karşılaşabilirsiniz. Karnınız çok sivri ve öne doğru çıktıysa erkek, yanlara doğru yayılım gösteriyor ise kız olacağı şeklindedir. Ancak bunların eski yöntemler olduğunu unutmayın, doktorunuz açıklama yapmamış ise bu tip yorumların etkisi altında kalmanıza gerek yok. Anne Karnının Geç Çıkması Bebeğin Gelişmediği Anlamına Gelir mi? Tabii ki gelmez. Vücudunuzun yağ dengesi de karın çıkışınız ile doğru orantılıdır. Eğer göbek ve bel etrafınızda yağlanma var ise karnınızın çıkışı ve belirginleşmesi biraz zaman alabilir. Sizinle aynı zamanda hamile kalan anne adayları ile kendinizi kıyaslamanız sizin için doğru olmaz. Bazen çok büyük bir karına sahip olan annelerin bebekleri zayıf doğabiliyor. Kendi karnınıza bakıp bebeğim gelişmiyor mu acaba diye strese girmenize hiç gerek yok. Bu algınızı biraz değiştirmeniz gerekiyor. Hamile çoğu kadının biraz da bu konuda aceleci olmasının sebebi bebeklerinin gelişimini karınlarının büyüme hızıyla doğru orantıda görmesinden kaynaklanıyor.

Bu konuda en doğru yorumu uzman doktorunuz yapacaktır. Bebeğinizin kilosu hakkında da size bilgi verebilir, o yüzden kendinize ve bebeğinize stres yaşatmamalısınız. İlk üç aya kadar karnınız çıkmaz. Siz her gün karnınızı kontrol edeceğiniz için kendiniz fark edersiniz. Dışarıdan bakan insanlar 4. ayınıza kadar hamile olup olmadığınızı bile anlamayabilirler. Gebelikten önce de kilolu bir kadınsanız biraz bol giyinme ile hamile olduğunuzu son aylara kadar bile belli etmezsiniz. Gebeliğinizin ilk aylarında 50, 70 gram olan rahminiz bebeğin oluşumu ile giderek genişler. Rahminiz leğen kemiklerinizin arasında bulunur. İlk aylarda eğer kıyafet derdi çekiyorsanız, bu bebeğiniz kilo aldığı için değil siz kilo aldığınız içindir. Vücudunuz bebeğin gelişimi için beslenmeye programlanır ve en gerekli olan maddeler bu aylarda bebeğe sağlanır. Bu yüzden iştahınız artar. Canınız daha önce sevmediğiniz şeyleri bile çekebilir. Yemek alışkanlıklarınız büyük oranda değişime uğrar. Kilo almanız da işte bu yüzden çok normaldir. İlk aylarda hemen bir karın çıkışını çok beklememek lazım.