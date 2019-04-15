Hamilelikte magnezyum eksikliğine dikkat!

Hamilelik döneminde, vücudun ihtiyacının arttığı minerallerden birisi de kuşkusuz ki magnezyumdur! “Magnezyum, vücudumuz için gerekli en önemli minerallerden biridir. Böbrek, kemik, kas ve diş sağlığı için çok önemlidir. Kan şekeri, kan basıncı, vücutta enzimlerin çalışmasının düzenlenmesinde önemli rol üstlenir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç, açıkladı.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NE GİBİ SORUNLARA YOL AÇAR?

Magnezyum eksikliği halinde; iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, halsizlik, ajitasyon, anksiyete, uyku bozukluğu, kalp ritminde bozulma, düşük tansiyon, huzursuz bacak sendromu, kas spazmları ve güçsüzlük gibi bulgular söz konusu olabilir. Magnezyum seviyesi kalsiyum ve potasyum seviyeleri ile de ilişkilidir. Magnezyum eksikliği olan gebelerde en sık görülen bulgu, bacak kramplarıdır. Bu kramplar gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli ve ağrılı olabilir. Hatta bazı araştırmalar ciddi eksikliklerin erken ve ölü doğumlarla birlikte gebelik zehirlenmesi ile ilişkili olabileceğini göstermiştir.