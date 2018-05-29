Hamilelikte yaşanan ağrılar ve hafifletme yolları

Hamilelikte sırt ve bel ağrıları neden olur?

Gebelik sırasında anne adayını doğuma hazırlamak için leğen kemiği bölgesindeki eklemler ve

bağ dokuları, bebeğin doğumda anne adayını zorlamaması için yumuşamaya başlar. Bu da

sizin vücut dengenizi bozabilir ve sırtınızda ağrıya sebep olabilir.

Rahim hamilelik sürecinde genişler ve bu genişleme devam eder. Bu da karın organlarının yer

değiştirmesine sebebiyet verir. Vücudun hem ağırlık merkezi değişmiş olur hem de büyüyen

karnı taşıma sorunu eklenir. Vücut buna tepki gösterir ve dengesini bulmaya çalışır. Bu

nedenle omuzlar daha çok geriye atılır, boyun bükülür. Bu dengeleme çabası belinizde ve

sırtınızda ağrıya sebep olur.

Gebelikte bel ve sırt ağrılarını azaltmak için neler yapılabilir?