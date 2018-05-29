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Hamilelikte yaşanan ağrılar ve hafifletme yolları

elif.duzen elif.duzen
GEBELİK HABERLERİ  | 29.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

Hamilelik uzun ve zorlu bir süreçtir. Birçok değişime ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz ama bu sürecin çok da özel olduğunu değiştirmez. Hamilelikte kilo alımıyla birlikte karnın büyümesi belde ve sırtta ağrıya sebep olabilir. Fakat birkaç ipucuyla bu ağrıyı azaltabilir, kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.

Hamilelikte yaşanan ağrılar ve hafifletme yolları

Hamilelikte sırt ve bel ağrıları neden olur?

Gebelik sırasında anne adayını doğuma hazırlamak için leğen kemiği bölgesindeki eklemler ve
bağ dokuları, bebeğin doğumda anne adayını zorlamaması için yumuşamaya başlar. Bu da
sizin vücut dengenizi bozabilir ve sırtınızda ağrıya sebep olabilir.
Rahim hamilelik sürecinde genişler ve bu genişleme devam eder. Bu da karın organlarının yer
değiştirmesine sebebiyet verir. Vücudun hem ağırlık merkezi değişmiş olur hem de büyüyen
karnı taşıma sorunu eklenir. Vücut buna tepki gösterir ve dengesini bulmaya çalışır. Bu
nedenle omuzlar daha çok geriye atılır, boyun bükülür. Bu dengeleme çabası belinizde ve
sırtınızda ağrıya sebep olur.

Gebelikte bel ve sırt ağrılarını azaltmak için neler yapılabilir?

  • İyi bir duruş elde etmeniz sizin için oldukça önemlidir. Kalçanızı geriye çekin,
    omuzlarınızı arkaya atın. Dimdik durmaya çalışın ve duruşunuzu korumaya odaklanın.
  • Yanlış oturma belki de karşılaşılabilecek en kötü durumlardan biridir. Evde ve işte
    kendinize destekleyici, düz arkalıklı, kollu ve sert minderli koltuklar temin etmeye
    çalışın. Otururken ayaklarınızı biraz yükseltin bunun için eğimli bir ayaklık
    kullanabilirsiniz. Özellikle gebeliğin ilerleyen süreçlerinde bacak bacak üstüne
    atmayın. Bu hareket pelvisin öne doğru kaykılmasına sebebiyet vererek belinizi zorlar.

  • Sürekli oturmak doktor ikazı değilse oldukça yanlıştır. Kendinize saat başı molalar
    verin ve minik yürüyüşler yapın.

  • Çok uzun süre ayakta kalmak da sizin için doğru bir davranış değildir. Uzun süre
    ayakta kalmayın. Eğer ayakta durarak iş yapıyorsanız belinize destek olacak bir
    tabureye ihtiyacınız olabilir. tek ayağınızı tabureye dayayarak belinize destek
    olabilirsiniz. Ayakta durduğunuz zemin sert bir yüzeyse basıncı azaltmak adına
    ayağınızın altına bir paspas alabilirsiniz.

  • Hamileliğinizi öğrendiğiniz andan itibaren ağır yük kaldırmaya son vermelisiniz. Eğer
    taşımak zorunda kalmışsanız yavaşça ve sağlam hareketlerle işe başlayabilirsiniz.
    Dizlerinizi bükerek eğilin, yükü sırtınızla değil kol ve bacaklarınızla taşıyın. Gerekirse
    yükü ikiye bölerek taşıyın.

  • Hamilelikte kilo alımı oldukça önemlidir. Bu konuda doktorunuzun tavsiyesine göre
    hareket etmelisiniz.
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