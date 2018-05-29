Hamilelikte yaşanan ağrılar ve hafifletme yolları

Hamilelikte sırt ve bel ağrıları neden olur?
Gebelik sırasında anne adayını doğuma hazırlamak için leğen kemiği bölgesindeki eklemler ve
bağ dokuları, bebeğin doğumda anne adayını zorlamaması için yumuşamaya başlar. Bu da
sizin vücut dengenizi bozabilir ve sırtınızda ağrıya sebep olabilir.
Rahim hamilelik sürecinde genişler ve bu genişleme devam eder. Bu da karın organlarının yer
değiştirmesine sebebiyet verir. Vücudun hem ağırlık merkezi değişmiş olur hem de büyüyen
karnı taşıma sorunu eklenir. Vücut buna tepki gösterir ve dengesini bulmaya çalışır. Bu
nedenle omuzlar daha çok geriye atılır, boyun bükülür. Bu dengeleme çabası belinizde ve
sırtınızda ağrıya sebep olur.
Gebelikte bel ve sırt ağrılarını azaltmak için neler yapılabilir?
Sürekli oturmak doktor ikazı değilse oldukça yanlıştır. Kendinize saat başı molalar
verin ve minik yürüyüşler yapın.
Çok uzun süre ayakta kalmak da sizin için doğru bir davranış değildir. Uzun süre
ayakta kalmayın. Eğer ayakta durarak iş yapıyorsanız belinize destek olacak bir
tabureye ihtiyacınız olabilir. tek ayağınızı tabureye dayayarak belinize destek
olabilirsiniz. Ayakta durduğunuz zemin sert bir yüzeyse basıncı azaltmak adına
ayağınızın altına bir paspas alabilirsiniz.
Hamileliğinizi öğrendiğiniz andan itibaren ağır yük kaldırmaya son vermelisiniz. Eğer
taşımak zorunda kalmışsanız yavaşça ve sağlam hareketlerle işe başlayabilirsiniz.
Dizlerinizi bükerek eğilin, yükü sırtınızla değil kol ve bacaklarınızla taşıyın. Gerekirse
yükü ikiye bölerek taşıyın.
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