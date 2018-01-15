Hamilesin dediler ancak gerçek ortaya çıkınca çok geç kalındı

Karın ağrısı, mide bulantısı ve şişkin karnını görenler hamile olduğunu söylüyor kendisi de basit bir soğuk algınlığı yaşadığını düşündüğü için bu durumu pek önemsemiyordu. Ancak, genç kız ağrıları nedeniyle geceleri bile uyuyamaz hale gelince soluğu doktorda aldı. Doktora gittiğinde ise her şey için çok geçti.

23 yaşındaki Xiao Jia, doktora gittiğinde neredeyse yaşam belirtisi göstermiyor, ışığa bile tepki vermiyordu. Doktorlar aileye genç kızın hamile olmadığını, kanser nedeniyle karnında su toplandığı ifade edildi.

Başarılı bir öğrenci olan Jia'nın karnı gün geçtikçe şişiyor ve sık sık ateşleniyordu. Yaşadığı semptomları önemsemeyen, küçük bir soğuk algınlığına bağlayan genç kız, hamilesin dedikodularına ve ağrılarına daha fazla dayanamadı soluğu en yakın hastanede aldı.

Ancak Jia'ya 4. evre karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Doktor kanserin iki faktörden kaynaklandığını açıkladı.

Yetersiz uyku

Geceleri geç saatlere kadar çalışan biriyseniz ya da uyumayan biriyseniz bunu iki kere daha düşünmelisiniz. Uzmanlara göre, karaciğer kendi kendini yenileyebilen bir organ, ancak bu tamir işlemi biz uyurken gerçekleşiyor. Sürekli geç uyumak, karaciğerin toksinleri yok edememesi bu da hücreleri yenileyemediği anlamına geliyor. Bu durum uzun vadede karaciğerdeki hücrelere zarar verip, tümöre dönüşen toksinlerin oluşumuna neden oluyor.

Depresyon veya stres

Stres ve depresyon, zihinsel sağlığımızı etkilemekten çok vücudumuza zarar verir. Uzun süreli depresyon ve psikolojik stres ilerleyen zamanlarda zayıf kan dolaşımına ve diğer sağlık sorunlarına neden olan karaciğer hasarına yol açabilir.

Karaciğer kanseri ve diğer ölümcül hastalıklara karşı klasik sağlıklı yaşam tarzını benimseyin. Olumsuz düşüncelerden ve duygulardan kaçınma, pozitif düşünmek daha sağlıklı bir karaciğere yol açabilir. Ayrıca, doktorlar yeterli uyku, sağlıklı beslenme, yeterli su alımını ve egzersizin sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunduğunu söylüyor.