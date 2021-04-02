Hamileyken öldürülen Sezen’in acılı babası yürek burktu: ''Organ diye bir şey kalmamış, sadece gözlerini bağışlayabildik''

İzmir’de, dini nikahlı eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) gelinlikli videosu ortaya çıkarken, görüntüler yürekleri yaktı. Ünlü'nün tüm organlarını bağışlamak istediklerini; fakat ölümüne yol açan 16 bıçak darbesinden ötürü sadece korneasının bağışlanabildiğini söyleyen Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü, "Kızımda organ diye bir şey kalmamış. Ne midesi kalmış, ne böbrekleri kalmış. Adam tam 16 yerinden bıçaklamış, paramparça olmuş kızım” diye konuştu.

''SADECE GÖZLERİ BAĞIŞLANDI, ORGAN DİYE BİR ŞEY KALMAMIŞ''

27 Mart günü İzmir’in Konak ilçesinde, 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden ve 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü'nün, ölmeden önce babasına organlarını bağışlamak istediğini söylemesi üzerine korneası bağışlanmıştı.

Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü, başka organlarını da bağışlamak istediklerini ifade ederek, 16 bıçak darbesi nedeniyle bağışlanamadığını söyledi.

Serdar Ünlü, "Ben kızımın cesedini almaya gittiğimde adli tıpa bir doktor bana geldi ve ‘kızınızın gözlerini bağışlamak ister misiniz?’ dedi. O anda benim aklıma kızımın organlarını bağışlamak istediği geldi. Yoksa ben unutmuştum kızımın organlarını bağışlamak istediğini, zaten kızı öldürülmüş bir insan onu o anda nasıl hatırlar ki. Ben de kızımın bütün organlarını bağışlamak istediğimizi söyledim; ama adam kızımı 16 yerinden bıçaklamış. Kızımda organ diye bir şey kalmamış. Ne midesi kalmış, ne böbrekleri kalmış. Adam tam 16 yerinden bıçaklamış, paramparça olmuş kızım. Soruyorum bir insan 16 yerinden bıçaklanır mı?” dedi.