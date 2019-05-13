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Hamileyken oruç tutmak zararlı mıdır? Oruç tutmak isteyen anne adayları, dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 13.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Ramazan ayının gelişiyle birlikte, anne adayları için gebelikte nasıl oruç tutulacağı önemli bir soru haline geliyor. Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hamileyken oruç tutmak isteyen anne adaylarının dikkat etmesi gereken bazı noktalara, oruç tutan anne adaylarının ve bebeğin sağlığı ile ilgili konulara dikkat çekiyor.

Hamileyken oruç tutmak zararlı mıdır? Oruç tutmak isteyen anne adayları, dikkat!

Öncelikle, İslamiyet’te hamileyken oruç tutulması zorunlu olmamakla birlikte, yine de bu süreçte oruç tutmak isteyen adayların, hem kendi hem de bebeğin sağlığını düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Oruç tutan anne adaylarının, mutlaka doktor kontrolünde bir beslenme düzeni oluşturması önemki. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu süreçte sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmenin anne ve bebek için önemini belirtiyor.

BOL SIVI TÜKETİMİ VE KONTROLLÜ BESLENME ÖNEMLİ

Hamileyken oruç tutan anne adaylarının, mutlaka doktor onayı alması gerekiyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu konuyla ilgili; “Gebelikte oruç tutmak isteyen birçok hastayla karşılaşıyoruz. Elbette oruç tutup tutmamak annenin tercihine bağlı ancak dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar mevcut. Mutlaka oruç tutmak isteyen adayların öncelikle kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçmesi şart. Bu dönemde yeterli sıvı tüketimi çok önemli. Aksi durumda, belli başlı tansiyon hastalıkları, halsizlik, baş dönmesi gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İftarda besin değeri yüksek yiyecekler tercih edilmesi ve sahurun kesinlikle atlanmaması gerekiyor. Anne adayı bol bol meyve sebze ve proteini yüksek besinleri tercih etmelidir.” diyor.

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HAMİLELİĞİN İLK VE SON AYLARINDA ORUÇ TUTMAK DAHA RİSKLİ

Hamileliğin ilk aylarında, düzenli beslenme anne ve bebek sağlığı için oldukça önem taşıyor. Bu aylarda yetersiz beslenme, bazı riskli durumlar ortaya çıkarır. Bu aylarda oruç tutan adaylar erken doğum ve düşük riskiyle daha fazla karşılaşıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu gebelikte orucun risklerinden de bahsediyor; “Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında oruç tutmak daha riskli. Bu dönem annenin bol sıvı tüketmesi ve dengeli beslenmesi gerekiyor. Eğer riskli bir hamilelik var ise bu aylarda annenin oruç tutması tehlikeyi arttırıyor. Gebeliğin son 3 ayı da bebeğin beslenmesi açısından çok önemli. Bu aylarda anne adayının çok dikkatli beslenmesi ve bol sıvı alması gerekiyor. Bu sebeplerle hamileliğin ilk ve son 3 ayı oruç tutulması tavsiye edilmiyor. Ayrıca yeni doğum yapmış annelerin de sütünün azalmaması için yine bol sıvı tüketimi gerekiyor.”

Pabuçcu, önceliğin anne ve bebek sağlığı olduğunu vurguluyor ve gebelikte oruç tutmak isteyen anne adaylarının bu süreci mutlaka doktor kontrolünde geçirmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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