Hamileyken oruç tutmak zararlı mıdır? Oruç tutmak isteyen anne adayları, dikkat!

Öncelikle, İslamiyet’te hamileyken oruç tutulması zorunlu olmamakla birlikte, yine de bu süreçte oruç tutmak isteyen adayların, hem kendi hem de bebeğin sağlığını düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Oruç tutan anne adaylarının, mutlaka doktor kontrolünde bir beslenme düzeni oluşturması önemki. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu süreçte sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmenin anne ve bebek için önemini belirtiyor.

BOL SIVI TÜKETİMİ VE KONTROLLÜ BESLENME ÖNEMLİ

Hamileyken oruç tutan anne adaylarının, mutlaka doktor onayı alması gerekiyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu konuyla ilgili; “Gebelikte oruç tutmak isteyen birçok hastayla karşılaşıyoruz. Elbette oruç tutup tutmamak annenin tercihine bağlı ancak dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar mevcut. Mutlaka oruç tutmak isteyen adayların öncelikle kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçmesi şart. Bu dönemde yeterli sıvı tüketimi çok önemli. Aksi durumda, belli başlı tansiyon hastalıkları, halsizlik, baş dönmesi gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İftarda besin değeri yüksek yiyecekler tercih edilmesi ve sahurun kesinlikle atlanmaması gerekiyor. Anne adayı bol bol meyve sebze ve proteini yüksek besinleri tercih etmelidir.” diyor.