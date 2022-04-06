Hamit Egemen kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Hamit Egemen kim? İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi Çorumlu Hamit Egemen’den günlerdir haber alınamıyor. Egemen'in bulunması için ailesi çaresizce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

HAMİT EGEMEN KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir kayıp vakası yaşanıyor. Hamit Egemen, Çorum’da Hitit Tıp Fakültesi’nde bir yıl eğitim gördükten sonra yatay geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü’ne geçme kararı aldı. Bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Hamit Egemen, aniden ortadan kayboldu.

En son 1 Nisan Cuma günü İstanbul’da yurttan teyzesine gittiğini belirterek çıkış yapan Egemen’e bir daha ulaşılamıyor. Yurt kameralarından yanında çantasıyla dışarı çıktığı görülen Egemen’in psikolojik sorunlar yaşadığı ve atlattığı belirtiliyor. Babası Hamit’in Cuma günü gece yarısına kadar internete girdiğini gördüğünü, o saate kadar online olduğunu ancak cep telefonuyla yapılan aramalara cevap vermediğini söyledi.

Annesi ise, "6-7 gün öncesine kadar çok mutluydu. Doğum günüydü, mesajlaştı. İstanbul'a alışmıştı. Her şey yolundaydı" şeklinde beyanda bulundu. Öte yandan İstanbul'da bulunan dayısı da, Hamit'in bazen, "Dayıma gidiyorum" diyerek izin alıp geldiğini, ancak bu çıkışında yurt yönetimine böyle bir beyanda bulunmadığını, bu nedenle akşam dönme umuduyla yurttan çıktığına inandığını söyledi.



