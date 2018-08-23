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Han otağı ile Malazgirt ruhu yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çivi ve teknolojik ürünler kullanılmadan hazırlanan han otağı, görenlerin dikkatini çekiyor - Selçuklu, Türk boyları, Kırgız ve Kazak motifleri bulunan han otağında kutlamalar sırasında Malazgirt ruhu yaşatılacak - Han Otağı Organizatörü Kasimbek Varol: - "Selçuklu zamanında aynı bu çadırlar vardı. Selçuklu'nun yaşadığını, halkımız da burada birebir yaşayacak. Çadırda 150 değnek var. Bu değnekler Türk boylarını temsil ediyor"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan han otağı, görenlerin dikkatini çekiyor.

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan, Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta 26 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikler için çalışmalar tamamlandı.

Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda han otağının (büyük otağ) yanı sıra yöresel ürünlerin de sergileneceği 50 kıl çadır kuruldu.

Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgızlar tarafından hazırlanan han otağı ve diğer çadırlar, alana ayrı bir güzellik katıyor.

Tamamen keçeden yapılan, çivi ve yeni teknolojik ürünlerin kullanılmadığı han otağı, bayram tatiline rağmen evlerine gitmeyen 25 kişilik Kırgız ekip tarafından hazırlandı.

Selçuklu, Türk boyları, Kırgız ve Kazak motifleri bulunan han otağında kutlamalar sırasında Malazgirt ruhu yaşatılacak.

- "50 metrekare büyüklüğünde 250 kişi kapasiteli"

Han Otağı Organizatörü Kırgız Kasimbek Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını ancak örf ve adetlerini kaybetmediklerini söyledi.

Ahlat'taki etkinliklerin güzel geçeceğini ifade eden Varol, şöyle devam etti:

"Burada Selçuklu desenleri dahil tüm desenleri kullandığımız bir han çadırı var. Bu han Ahlat'a kalacak. Selçuklu, Kırgız ve Türk çadırı olarak da kullanılabilir. Gördüğünüz bu desenlerin tamamı yıllar önce Selçuklu zamanında kullanılan desenlerle birebir aynıdır. Orada bir değişiklik olmadı. Kurduğumuz çadırın yapımında hiçbir şekilde çivi ve günümüzdeki aletleri kullanmadık. Çadırımızda her şey el emeği."

Varol, alana gelenlerin atalarının yaşadıkları yerleri göreceklerini ifade etti.

Han otağının 50 metrekare büyüklüğünde ve 250 kişi kapasiteli olduğunu anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Han otağının yanı sıra alanda 50 Kırgız kıl çadırı inşa edildi. Bu 50 çadırda yöresel ürünler sergilenecek. Selçuklu zamanında aynı bu çadırlar vardı. Selçuklu'nun yaşadığını, halkımız da burada birebir yaşayacak. Çadırda 150 değnek var. Bu değnekler Türk boylarını temsil ediyor. Han otağındaki motifler Türk boylarını anlatıyor. Burayı bir harita gibi görüyoruz. Bu otağ burada kalacak ve Selçuklu ruhu, Selçuklu'nun verdiği savaşlar ve şehitlerimizin ruhu burada yaşatılacak."

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Ahlat Bitlis Han Otağı Malazgirt Zaferi Selçuklu

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