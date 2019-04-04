HABER

Han Şeyhun katliamının 2. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:14 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, kimyasal silahla Han Şeyhun'da yapılan katliam nedeniyle Esed rejiminin yargılanmasını istedi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), kimyasal silahla Han Şeyhun'da yapılan katliamdan dolayı Beşşar Esed rejiminin Uluslararası Ceza Mahkemesince yargılanmasını talep etti.

SMDK'den, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahla Han Şeyhun'da gerçekleştirdiği katliamın ikinci yılı nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, rejime ait savaş uçaklarının Sarin gazıyla düzenlediği saldırının ikinci yılı. Katliam, uluslararası hukuk ihlalleri kapsamında gerçekleşmiştir." ifadeleri yer aldı.

Rejimin ihlallerine karşı uluslararası toplumun daha ciddi tutum alması ve sorumluların yargılanması gerektiği vurgulanan açıklamada, rejimin işlediği suçlar dosyasının Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmesi istendi.

Esed rejimi, 4 Nisan 2017 tarihinde, İdlib'in güney kırsalında yer alan Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde sarin gazı saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu 100'den fazla sivil ölmüş, 500'den fazla sivil yaralanmıştı.

Han Şeyhun, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde yer almasına rağmen halen rejimin saldırılarına hedef oluyor. Katliamdan sonra birçok sivil, ilçeyi terk ederek nispeten güvenli gördükleri yerlere sığınmıştı. Yoğun hava saldırıların sürdüğü ilçede gidecek yeri olmayan az sayıda sivil yaşamaya devam ediyor.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldıCumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan teşekkür turuNevşehir Belediye Başkanı Arı’dan teşekkür turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Han Şeyhun katliam kimyasal silah SMDK Suriye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Ankara için son dakika açıklaması

AK Parti'den Ankara için son dakika açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.