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  4. Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah arasında ne oldu? Bihter setinde gerilim iddiasına yanıt

Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah arasında ne oldu? Bihter setinde gerilim iddiasına yanıt

10.10.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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"Bihter" filminde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Hande Ataizi'yle sette kanlı bıçaklı olduğu ortaya çıkmıştı. İddialar dair Hande Ataizi'nden imalı bir yanıt geldi.

Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi Prime Video’da yıl sonunda yayınlanacak Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eseri “Aşk-ı Memnu”ndan uyarlanan “Bihter” filminde anne kıza hayat vermişti. Aynı zamanda projenin her aşamasında yer alan Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi‘nin sette ikilinin yıldızının barışmadığı öğrenilmişti.

Film henüz sete çıkmadan önce “Ben Farah’ı gerçekten çok beğeniyorum. Hani en beğenilen oyuncular soruluyor ya; biraz iddialı olacak ama Farah diyebilirim. Daha yeni tanıştık. Arkadaşım da değil hani… Onunla karşılıklı oynamaktan keyif alacağım diye düşünüyorum” demişti.

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CAMDAKİ KIZ GÖNDERMESİ

Film bitiminin ardından ise yaşadığı gerilim sonrası Nişantaşı’nda Magazin News objektifine şu açıklamayı yaptı:

“Güzel çok güzel bir film yaptık, çok güzel bir dünya kurdu yönetmenlerimiz… Onun dışında zaten çok iyi bir yapımla çalışmanın konforunu yaşadık doğrusunu söylemek gerekirse… Onun için negatif şeyler söyleyip konuyu başka yere getirmenin bir anlamı yok. Herkes herkesi biliyor… Ne diyeyim ki, yorum yok… Güzel bir film yaptık. Tabii ki Camdaki Kız gibi bir ekibi bulmak çok zor… Biz hâlâ whatsupp grubunda birbirimizle yazışmaya ve görüşmeye devam ediyoruz…”

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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah Hande Ataizi aktan

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