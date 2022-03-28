Hande Ateizi'ye tokat atan Sevda Demirel Will Smith'i paylaştı! Bomba yorum

Oscar'da Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu. Smith şakadan rahatsız olmayı bir adım öteye götürüp sahneye sakince çıktı ve "Karımın adını ağzına alma!" diyerek Rock'ı tokatladı.

Hal böyle olunca Türk takipçilerin aklına Sevda Demirel'in zamanında Hande Ateizi'ye "Ne dedin sen?" diyerek vurması geldi. Türk takipçilerin Sevda Demirel paylaşımları sosyal medyayı sallayınca ünlü isim de tepkisiz kalmadı.

Sevda Demirel önce o anların üstüne kendi sesinin dublaj yapılmasıyla eğlendi ve bu videoyu paylaştı. Ardından ise "Herkes bir gün tokat atacak" yorumunda bulundu.

SEVDA DEMİREL TOKADI

Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu ‘İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk olmuştu. Programda, Arto'nun da kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı.

Ataizi, "Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı" deyince, Demirel de, "Ne dedin sen! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı." diyerek, Hande Ataizi'ne tokat atmıştı.

