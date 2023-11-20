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Hande Baladın'ı tehdit etmişti! "Yüzüne asit atacağım" diyen saldırgan hakkında karar çıktı

20.11.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Milli voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalmış ve bir kişi başarılı sporcuya "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehditler savurmuştu. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü de tehdit eden kişi hakkında karar çıktı.

"Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edilen Hande Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası polis, Mustafa Neşeli'yi yakalamış, Neşeli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddianamede Neşeli'nin 'zincirleme silahla tehdit' suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti. Hakim karşısına çıkan Neşeli; "Bipolar hastasıyım, pişmanım, özür diyorum" demiş, ardından tahliye edilmişti.

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İkinci şikâyet ise Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı'ndan gelmişti. Neşeli'nin şirketi basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden kulüp yönetimindekilerin çalışma hürriyetini etkilediği vurgulanmıştı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.


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