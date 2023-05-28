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Hande Erçel ve Hakan Sabancı seçim için ülkeye döndü! Bakın neden rahatsız oldu

28.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çapkınlıklarıyla tanınan Hakan Sabancı kalbini Hande Erçel'e kaptırdı. Sevgilisi için Cannes'a giden Sabancı son olarak havaalanında kameralara yakalandı. Seçim için ülkeye dönen çiftten Hakan Sabancı rahatsızlığını da dile getirdi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı seçim için ülkeye döndü! Bakın neden rahatsız oldu

Hande Erçel ile Hakan Sabancı bir süredir aşk yaşıyor. Çapkınlıklarıyla tanınan Sabancı şu sıralar sevgilisiyle çok mutlu. Sevgilisi için Cannes'a giden Sabancı son olarak yaşadığı bir rahatsızlığı dile getirdi.

Cannes Film Festivali dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen çiftten Erçel, "Çok yorgunum. Çok keyifli geçti. Tatlı geçti" dedi.

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GazeteMagazin'in haberine göre; Sabancı ise, "Keyifliydi. Seçim için döndük. Her seferinde böyle konuşacak mıyız? Her seferinde havalimanı karşılaşınca komik olmaya başladı. Sadece havaalanında karşılaşıp, sürekli seyahat ediyormuşuz gibi... Biraz rahatsız olmaya başladım" dedi.

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Hande Erçel Hakan Sabancı anne sevgilisi erçel

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