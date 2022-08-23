Hande Erçel'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombini beğenenlere alternatif ayakkabı önerileri

Güzelliğiyle dillere destan oyuncu Hande Erçel'in giydiği, taktığı ve kullandığı tüm parçalar beğeni toplamayı başarıyor. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarında maskülen tarzıyla dikkat çeken ayakkabıları ise binlerce beğeni ve yorum aldı. Siz de bu tarza sahip ayakkabılardan hoşlanıyorsanız Erçel'in ayakkabısına alternatif olabilecek modelleri listelediğimiz yazımız tam size göre! Kombinlerinize çok yakışacak modeller için yazımızı okumaya devam edin!

1. Maskülen bir tarz benimseyenlere: Butigo Loafer Ayakkabı

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Maskülen tarzı benimseyen kadınların bayılacağı Butigo Loafer Ayakkabı, dolabınızda mutlaka bulunması gereken parçalar arasında yer alıyor. Tarzıyla Hande Erçel'in paylaşımında yer alan ayakkabılara alternatif olarak sunulabilecek model, düz taban yapısına sahip. Günlük hayatta, ofiste, iş yerinde, arkadaş buluşmalarında ve özel davetlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz ayakkabılar; gold işlemeleri ile kombinlere şık bir dokunuş yapar. Timsah derisi görünümüne sahip olan ayakkabının üç farklı beden seçeneği mevcut. Klasik tarzınızı yansıtmak ve şıklığınızla göz kamaştırmak istiyorsanız ayakkabıya göz atmadan geçmeyin!

2. Birinci sınıf deri malzemesiyle: Sobay Shoes Kadın Loafer Yuvarlak Burun Maskülen Ayakkabı

Birinci sınıf poliüretan deri kullanılarak üretilen Sobay Shoes Kadın Loafer Yuvarlak Burun Maskülen Ayakkabı, kalın taban yapısı ve maskülen tarzıyla Hande Erçel'in giydiği ayakkabılara neredeyse bire bir benzerlik gösteriyor. Kaymaz tabanlı ayakkabıyı ıslak zeminlerde de tercih edebilir ve gireceğiniz ortamlarda tarzınızla adınızdan söz ettirebilirsiniz. Yumuşak ve ortopedik taban yapısı ile konforlu kullanım sunan ayakkabıyı gün boyu rahatlıkla giyebilirsiniz. Koku ve terletme yapmayan kaliteli iç astarıyla "İyi ki almışım." dedirtecek maskülen tarzdaki ayakkabıyı sepetinize hâlâ eklemediniz mi?

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3. Hakiki deri kalitesini hissedin: HOTİÇ Siyah Kadın Loafer Ayakkabı

Hakiki deri kalitesi ile ayaklarınızı şımartan HOTİÇ Siyah Kadın Loafer Ayakkabı, maskülen tarzı ve yüksek topuklu tabanı ile Hande Erçel'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflarındaki ayakkabıya alternatif olarak tercih edilebilir. Üst kısmında yer alan zincir detayları, ayakkabıya zarif bir görünüm kazandırır. Daha uzun görünmenizi sağlayacak ayakkabıyı günlük kombinlerde, özel günlerde, iş yerinde ya da arkadaş buluşmalarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yumuşacık deri malzemesi ve rahat taban yapısı ile dikkat çeken kaliteli ayakkabıyı bir an bile ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

4. Renkli tarzını yansıtmak isteyenlere: Elle Kadın Fuşya Loafer Ayakkabı

Hande Erçel'in ayakkabılarını beğendiniz ancak renkli kişiliğinizi kombinlerinize yansıtacak bir model arıyorsanız sıradaki ürün tam size göre! Elle Kadın Fuşya Loafer Ayakkabı, eşsiz rengiyle kombinleri bir üst seviyeye taşır. Poliüretan deri malzeme kullanılarak üretilen ayakkabı, kaliteli yapısıyla uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. 4 cm taban yüksekliği sayesinde daha uzun görünmenize yardım eden modelin beş farklı beden seçeneği mevcut. Sokak stiline uyum sağlayan ve havalı bir görünüme sahip olan maskülen parça sayesinde tarzınızı konuşturmaya ne dersiniz?

5. Şıklığından ödün vermeyenlere: Mio Gusto Bernice Bordo Oxford Ayakkabı

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Maskülen ayakkabı sevenlere alternatif olarak sunulabilecek Mio Gusto Bernice Bordo Oxford Ayakkabı, şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihlerinden bir diğeri. Rugan ve süet malzemenin eşsiz kombini ile klasik kıyafetlere uyum sağlayan ayakkabı, dolabınızın kurtarıcı parçaları arasında yerini alır. Kaliteli suni deri materyal kullanılarak üretilen ayakkabı, uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyarak kombinlere eşlik etmeye devam eder. Üst kısmında bulunan toka detayı, modele farklı bir hava katar. Geniş beden skalasıyla herkesin rahatlıkla tercih edebileceği ayakkabıları detaylı inceledikten sonra sepetinize eklemeyi unutmayın!

6. Tarzıyla konuşulmak isteyenlere: Angelina Jones Dimata Kadın Yeşil Vegan Süet Ayakkabı

Tarzıyla konuşulmak isteyenlerin tercih ettiği Angelina Jones Dimata Kadın Yeşil Vegan Süet Ayakkabı, bu sezonun ayakkabı trendlerinde öne çıkan modeller arasında yer alır. Hande Erçel'in binlerce beğeni toplayan paylaşımındaki ayakkabılara alternatif olarak tercih edilebilecek model, incelikle düşünülmüş detaylarıyla göz kamaştırır. Günlük hayatta, alışverişte, çarşıda, iş yerinde, arkadaş buluşmalarında ya da özel davetlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz ayakkabı; haki yeşili ve gold renginin harika uyumu ile kombinleri taçlandırır. Bej ve siyah renk seçenekleri de bulunan parçayı incelemeden geçmeyin deriz!

7. Sade ve asil: Gönderi(r) Gön Hakiki Deri Yuvarlak Burun Düz Taban Loafer Kadın Babet

''Maskülen tarza sahip ve düz tabanlı bir ayakkabı istiyorum.'' diyorsanız GÖNDERİ(R) Gön Hakiki Deri Yuvarlak Burun Düz Taban Loafer Kadın Babet, tam size göre! Birinci sınıf hakiki deri kullanılarak üretilen ayakkabı, konforlu yapısıyla gün boyu rahat hissettirir. Bu nedenle yoğun bir iş ortamında çalışanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Koku ve mantar oluşumunu minimize eden loafer ayakkabı, akıllı ped tabanı sayesinde ayak izi oluşturmaz ve her giydiğinizde yeni bir ayakkabı almış hissini yaşamanızı sağlar. Kauçuk alaşımlı tabanıyla yere sağlam tutunur. Severek kullanacağınız modeli incelemeden alacağınız ayakkabıya karar vermeyin!