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    4. Çok satan Philips Lumea Prime Day'in son gününde flaş fırsat ürünü oldu

    Çok satan Philips Lumea Prime Day'in son gününde flaş fırsat ürünü oldu

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
    22.07.2024 17:16
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    Prime Day'in son gününde "İyi ki aldım!" diyeceğiniz bir fırsatla tanışmaya ne dersiniz? Çok satanlar listesinde zirvede yer alan Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı yalnızca birkaç saatliğine özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor. Kullanıcılarından tam not alan cihazı sizin için inceledik, fırsatı kaçırmak istemeyenler detaylar yazımızda...

    Çok satan Philips Lumea Prime Day'in son gününde flaş fırsat ürünü oldu

    Geleneksel epilasyon yöntemlerine, bir ton para döküp iyi sonuçlar alamadığınız dışarıda lazer uygulamalarına son! Evde hijyenik ve rahat, bütçe dostu bir epilasyon deneyimiyle tanışmaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise kaçırılmayacak bir fırsat sizi bekliyor! Prime Day'in son gününde flaş fırsatla indirime giren, kişisel bakım kategorisinde çok satan ürünler listesinde yer alan Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı indirime girdi. Bizden söylemesi, kendinize yapacağınız en iyi yatırım Philips Lumea almak olabilir! İşte detaylar...

    Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı, Çanta Hediyeli

    Adsız tasarım - 2024-07-22T170316.487

    • Kablosuz kullanım seçeneğine sahip olan bri950, Lumea serisinin kablosuz kullanım özelliğine sahip tek IPL cihazı.

    • Philips Lumea IPL uygulamasındaki ücretsiz koçluk uygulaması epilasyon programınızı planlamanıza ve bu plana bağlı kalmanıza yardımcı olur.

    • SenseIQ teknolojisi ve SmartSkin sensörü ile Philips Lumea Prestige BRI950/00, beş ışık ayarıyla cilt tonunuzu algılar ve cilt tonunuz için en uygun ışık ayarını bulmanızı sağlar.

    • Uzman bilim insanları ve dermatologlarla birlikte çalışan Philips, Lumea IPL'i hassas bölgelerde bile güvenli, rahat ve etkili epilasyon işlemini gerçekleştirmenize yardımcı olur.

    • Vücudunuzun kıvrımlarına uyum sağlayan özel uygulama başlıkları ile her vücut bölgesi için en etkili programları sunar. Yüz için düz yapılı ve UV filtreli küçük pencere tasarımlı başlığı bulunurken vücut için içe doğru kıvrımlı ve geniş pencere tasarımlı bir dizayn mevcut.

    • Ayda sadece 2 kez bakım yapmanız yeterli olur. Philips Lumea Bri950 başlangıçta 2 haftada bir, ardından ayda bir epilasyon işlemi ile pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlar.

    • 20 yıllık lamba ömrüne eşdeğer olan uzun ömürlü, 250.000 ışık atışına sahip olan Lumea Prestige BRI950/00, entegre UV filtresi ile cildi UV ışığından korurken entegre güvenlik sistemi sayesinde istenmeyen atışları önler.

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Bir yıllık kullanım sonucunda kararım sabit, iyi ki almışım. Zaten bu bir IPL cihazı, tüyleri sonsuza kadar bitirme iddiası yok. Vadettiği sonuçları da kesinlikle veriyor. Özellikle açık ten + koyu tüy için ideal. Nikel alerjisi olanları jilet yaralarından kurtarıyor."

    • "Kızım için aldım, yeni başladı. Talimatlarına göre uyguluyor, gayet memnun."

    • "Seanslara gitmekten kurtardı."
    Ürünü İncele

    Bu içerik 22 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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