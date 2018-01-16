KADIN

Hangi ameliyat için hangi yaş uygundur, her ameliyat her yaşta yapılabilir mi?

Hangi ameliyat için hangi yaş uygundur, her ameliyat her yaşta yapılabilir mi?

Hangi ameliyat için hangi yaş uygundur, her ameliyat her yaşta yapılabilir mi?

Sayın okuyucular, Mynet sitesi için sizlere her hafta estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi dünyasından gelişmeleri, tüm yönleriyle estetik operasyonları, ruhunuzla aynı yaşta görünmek için tavsiyelerimi paylaşacağım. Bu ilk yazımda, bizlere sıkça sorulan bir soruya yanıt vermek istedim. Hangi ameliyat için hangi yaş uygundur, her ameliyat her yaşta yapılabilir mi?

Bunu şöyle cevaplayabilirim, kimi ameliyatlar bebeklikte dahi başlayabilir (damak dudak yarığı ile doğmuş çocuklar bebeklik döneminden yetişkinliğe kadar 20’ye yakın ameliyat geçirirler.

1

Estetik cerrahide kategoriler vardır; mesela kepçe kulak ameliyatı beş yaşını doldurmuş kişiye yapılmalıdır, 5 yaşında kafa boyutu normal çapın %80’nine ulaşmıştır. Erken yaşta yapılması okul çağından önce normal bir kulağa ulaştırmak içindir. Aksi taktirde arkadaşları dalga geçebilir ve o çocuk psikolojik travma geçirebilir ve hayatı boyunca bunun izlerini taşır.

2

Jinekomasti yani erkekte memenin büyümesi için gencin yetişkin bir adam olmasını beklemeye gerek yok. Meslek yaşamında şu sorunla çok karşılaşıyoruz; erkek çocuk 16-17 yaşlarında, kocaman memeleri olmuş, herkesten kaçıyor, asosyal, derslerinde başarısız; aile psikiyatriste götürüyor, halbuki bu bir anatomik sorun, düzelince psikolojisi de kendiliğinden düzelebilir. O genç, büyük memelerle erkekliğinin olmadığını düşünür. Örneğin denizde ve spor salonlarında soyunuyor, memelerini arkadaşları görünce “kız kardeşimin sütyenini vereyim de tak” diyor ve işte çocuk mahvoldu!. Tabii buna aldırmayan ve hiç dert etmeyen birisi için bu ameliyat gereksiz ama ergen psikolojisi ile bunun üstesinden gelen pek az genç var. O gence 16 yaşında vaser liposuction ile jinekomasti işlemi uygulanarak diğer erkekler gibi görünmesi sağlanabilir.

4

Vücut gelişmesi kızlarda 17 yaşında erkeklerde ise 18 yaşında tamamlanır burun ameliyatları bu yaşlardan itibaren yapılabilir.
Burnunun yüzüne göre çok iri, biçimsiz olduğunu düşünüp bundan rahatsız olan, erkeklerden kaçan, kendini hiç beğenmeyen ve bunu takıntı haline getiren bir genç kız 17 yaşına geldiğinde burun ameliyatı olabilir. Bu ameliyat kararının hem ebeveyni kontrolünde olması hem de genç kızın kendisinin de istemesi şarttır. Benim karşıma birçok kere ailesinin baskısı ile ameliyat kararı almış genç kızlar geldi, kızın halinden tavrından şüphelenip detaylı sorular sorunca aile baskısıyla ameliyat istediğini anladım. Ben kişinin kendisinin istemediği bir ameliyatı kesinlikle reddedip aileyi de bu konuda uyarmayı kendime borç biliyorum. Önemli olan kişinin kendini beğenmesi ve o bedenle mutlu olmasıdır. Arkadaş ve çevre baskısı, tavsiyesi ile asla böyle ciddi bir karar vermemek gerekir.

Erkeklerde burun ameliyatı 18 yaşını doldurduğunda yapılabilir.

3

Memesi hemen hiç olmadığından dolayı cinsel kimliği oluşmayan, bunalıma giren kız çocukları var. Böyle kızlara silikonla meme büyütme ameliyatı yapılıyor. Buna karar vermek için yetişkin bir kadın olmasını beklemeye gerek yok. Bu genç kızlar da 17 yaşından itibaren silikonla meme sahibi olup sağlıklı bir ergenlik geçirebilirler.
Anatomik olarak basenleri gövdesine göre çok geniş, kalçaları aşırı büyük, vücudunda asimetri olan genç kızlar 17, erkekler 18 yaşından itibaren liposuction (bölgesel incelme) ameliyatı olabilirler. Bunlar dışında “Arkadaşı benzer işlem yaptırdı, falanca artist de genç yaşta bu ameliyatı yaptırdı” gibi bir heves peşinde ameliyat istemesine karşıyım.

Cerrahi diğer operasyonlar; yüz boyun germe, karın-kol germe, askı sistemleri, doku enjeksiyonları ise ergenliğini tamamlamış her kadın ve erkekte uygulanabilir. Ancak ihtiyaç yaşı herkese göre değişir.

Son olarak şunu da eklemek isterim; kendine iyi bakan, profesyonel cilt bakımını ihmal etmeyen, spor yapan, sağlıklı beslenen, stresi kontrol altına almış birisi; aynı yaşta sigara içen, fast food’la beslenen, mutsuz, uyku kalitesi düşük ve çok stresli birinden en az 5/10 yaş daha genç kalır ve daha geç yaşta ameliyat ihtiyacı duyar.

Kendinize iyi bakmanız dileğiyle,

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