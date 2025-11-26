KADIN

Hangi dizi karakteriyle ev arkadaşı olmalısın?

Ev arkadaşı seçmek, ilişki seçmekten bile zor olabiliyor... Biri çok dağınık olur, biri fazla kuralcı; biri sabahlara kadar oyun oynar, biri erkenden uyur. Peki senin enerjin, alışkanlıkların ve ev düzeni anlayışın, hangi ünlü dizi karakteriyle uyumlu? Hadi bakalım, cevabı birlikte öğrenelim. 👇

1/8

Bugün evde temizlik günü! Nasıl bir planlama yaparsın?

Bugün evde temizlik günü! Nasıl bir planlama yaparsın?
Basit birkaç adımı planlar, yavaş yavaş yaparım.
Müzik açar moda girerim!
İçimden geldiği kadar yaparım, takıntım yok ama kir de sevmem!
“Bugünlük boşver.” derim, temizlik beni boğmasın!
Anında derin temizlik moduna girerim!
2/8

Akşam yemeği için hangisini tercih edersin?

Akşam yemeği için hangisini tercih edersin?
Tarif araştırır, enfes bir şey yaparım.
Evde olan malzemelerle bir şeyler çıkarırım.
Sipariş veririm, hiç uğraşamam!
Sandviç, tost… pratik ne varsa.
Yemeği ben mi yapacağım? 🙄
3/8

Ev arkadaşınla bir konuda tartıştınız diyelim, ne yaparsın?

Ev arkadaşınla bir konuda tartıştınız diyelim, ne yaparsın?
Sakince konuşur, çözüm odaklı yaklaşırım.
Şakalaştırarak ortamı yumuşatırım.
Biraz uzaklaşır, sonra normale dönerim.
Uzun bir süre küs kalırım.
Onun adım atmasını beklerim.
4/8

Evde kalabalık mı istersin yoksa sessizlik mi ararsın?

Evde kalabalık mı istersin yoksa sessizlik mi ararsın?
Dengeli olsun isterim.
Ev kalabalıklaşınca mutlu olurum.
Ara sıra sessizlik iyi gelir.
Her daim sakinlik ararım!
Kalabalık olabilir ama düzen bozulmasın!
5/8

Peki, misafir konusunda nasıl birisin?

Peki, misafir konusunda nasıl birisin?
Önceden haber verilirse her şey harika olur.
Kapıyı çalan her misafir kabulüm!
Arada bir olur, sıkıntı yok.
Pek istemem açıkçası.
Misafir gelebilir ama yatılı misafir asla!
6/8

Hangi durumda yanına yaklaşmamalıyız?

Hangi durumda yanına yaklaşmamalıyız?
Aç olduğum zaman.
Uykusuzken.
Önemli bir işle uğraşıyorsam.
Kendimle kalmak istediğim zaman.
Moralim bozukken.
7/8

Biriyle birlikte yaşarken en önemli kriterin hangisi olur?

Biriyle birlikte yaşarken en önemli kriterin hangisi olur?
Temizlik ve düzen.
Eğlenceli, pozitif bir enerji.
Saygı ve alan tanımak.
Sessizlik ve huzur.
Ortak yaşam kurallarına uymak.
8/8

Son olarak, hangi ülkede yaşamak istersin?

İspanya
İngiltere
Norveç
Japonya
İtalya
Yaşam
