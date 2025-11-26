Hangi dizi karakteriyle ev arkadaşı olmalısın?

1/8
Bugün evde temizlik günü! Nasıl bir planlama yaparsın?
Basit birkaç adımı planlar, yavaş yavaş yaparım.
İçimden geldiği kadar yaparım, takıntım yok ama kir de sevmem!
“Bugünlük boşver.” derim, temizlik beni boğmasın!
Anında derin temizlik moduna girerim!
2/8
Akşam yemeği için hangisini tercih edersin?
Tarif araştırır, enfes bir şey yaparım.
Evde olan malzemelerle bir şeyler çıkarırım.
Sipariş veririm, hiç uğraşamam!
Sandviç, tost… pratik ne varsa.
Yemeği ben mi yapacağım? 🙄
3/8
Ev arkadaşınla bir konuda tartıştınız diyelim, ne yaparsın?
Sakince konuşur, çözüm odaklı yaklaşırım.
Şakalaştırarak ortamı yumuşatırım.
Biraz uzaklaşır, sonra normale dönerim.
Uzun bir süre küs kalırım.
Onun adım atmasını beklerim.
4/8
Evde kalabalık mı istersin yoksa sessizlik mi ararsın?
Ev kalabalıklaşınca mutlu olurum.
Ara sıra sessizlik iyi gelir.
Her daim sakinlik ararım!
Kalabalık olabilir ama düzen bozulmasın!
5/8
Peki, misafir konusunda nasıl birisin?
Önceden haber verilirse her şey harika olur.
Kapıyı çalan her misafir kabulüm!
Arada bir olur, sıkıntı yok.
Misafir gelebilir ama yatılı misafir asla!
6/8
Hangi durumda yanına yaklaşmamalıyız?
Önemli bir işle uğraşıyorsam.
Kendimle kalmak istediğim zaman.
7/8
Biriyle birlikte yaşarken en önemli kriterin hangisi olur?
Eğlenceli, pozitif bir enerji.
Ortak yaşam kurallarına uymak.
8/8
Son olarak, hangi ülkede yaşamak istersin?