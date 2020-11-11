Hangi kadının başına gelmedi ki? İşte çorap kaçırmayan o yöntem

Hadi hemen gelin ince çoraplarınızı kaçırmayan yöntemlere bakalım.

Elinizdeki ve bileğinizdeki tüm takıları çıkartın. Zaten uzun tırnaklarınız varsa, yüzüklerinizi veya takılabilecek bilekliklerinizi takmanın size bir faydası olmaz.

İkinci bir yöntem olarak pamuklu eldiven giyebilirsiniz. Aptalca görünebilir, ancak gerçekten bir hayat kurtarıcı olabilir, özellikle de tırnaklarınız sivri ise.

Bacaklara krem sürmek de iyi bir çözüm yolu olabilir. Bacaklarınıza biraz nemlendirici sürün ve çorabınızı çekmeden önce birkaç dakika kurumasını bekleyin.

Kurumasını beklemek çok önemlidir. Kaygan bacaklar çorabınızı yukarı çekmenizi engelleyebilir.

İlginç gelebilir ancak çoraplarınıza saç spreyi de sıkabilirsiniz ancak abartmadan. Birkaç fıs yeterli olacaktır. Saç spreyi malzemenin sertleşmesine yardımcı olacak. Sıktıktan sonra elinizle dağıtın.

