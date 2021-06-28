Hangi kemer hangi parça ile kombinlenmeli?

Her kadının gardrobunda mutlaka birkaç parça kemer bulunmalı diye düşünüyoruz. Kemerle dilerseniz tarzınızı yumuşatabilir veya belinizi vurgulayabilirsiniz. Doğru kemeri doğru yerde kullandığınızda tarzınızla daha çok etkileyici olabilirsiniz. Mükemmel bir stil için bu başlıklara dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

BAĞCIKLI KEMER

Her kadının dolabında tokasız, geniş model bir kemer bulunmalı diye düşünüyoruz. Seçtiğiniz kemerin uzunluğunun belinizi iki kez dolayacak uzunlukta olmasına dikkat etmelisiniz. Bağlama detayını kıyafetinizin modeline göre; önden, arkadan veya yandan yapabilirsiniz.

HASIR KEMER

Hasır kemer son yıllarda popülerliğini koruyor. Genellikle yaz elbiselerinde çokça tercih ediliyor. Maksi veya midi boy elbiselerinizde hasır kemeri kullanabilir ve elbisenize ayrı bir hava katabilirsiniz.

Kemeri toka kısmının içinden geçirmeden aşağı sarkacak şekilde kullanmanız daha hoş bir görüntü oluşturacaktır.

İNCE KEMER

Daha minimal, daha sade görüntüden hoşlanan kadınların tercihi genellikle ince kemerlerden yana oluyor. Kumaş pantolonlarda rahatlıkla kombin yapabilir, kışın ise oversize kazaklarınızın üzerinden takarak belinizi vurgulayabilirsiniz. Siyah renk haricinde; taba, füme veya haki renklere de şans verebilirsiniz.

KORSE KEMER

Daha gösterişli, daha vamp bir görüntü için korse kemer modelinden destek alabilirsiniz. Belinizi dilediğiniz ölçüde sıkabileceğiniz için belinizi olduğundan daha ince göstererek kum saati görüntüsü oluşturabilirsiniz. Mini elbiselerle veya oversize gömleklerle kombinleyebilir veya vücudu saran bir bluzun üzerine takarak çan etek ile feminen bir görüntü oluşturabilirsiniz.

BÜYÜK TOKALI KEMER

Büyük tokalı kemerler için, bu yılın en hit parçası desek yanlış olmaz. Her kıyafetle uyumlu orta kalınlıkta kemerlerden mutlaka almalısınız. Kruvaze veya gömlek elbiseler, yüksek bel jeanler, uzun tunikler veya kalça hizasındaki ceketlerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Kemerin toka detayında marka logosu olmaması daha hoş duracaktır diye düşünüyoruz.

TAŞLI KEMER

Parıl parıl parlayan taşlar abiye görüntüsü oluştursa da bu kemerlerin abiye parçalarla kullanılmayacağını bilmelisiniz. Tek renk crop bir tişört ve sade mom bir jean ile kombin yaparak, kıyafetinizi sıradanlıktan uzaklaştırıp, basic görüntüden cool bir havaya sokabilirsiniz. Kemeri kendi ölçünüzden daha uzun alarak, normal bağlama şekli dışında aşağı doğru sarkıt yaparak kullanabilirsiniz.

ABİYE KEMER

Genellikle tek renk, rugan dokulu, lame veya dore renklerde üretilen kemerler abiye kıyafetlerle kombinlenebilir. Birkaç yıl öncesine kadar popüler olan bu modeller günümüzde pek tercih edilmiyor. Elbiselerin kendi kumaşından yapılan kemer detayları daha fresh bir görüntü oluşturuyor. Dolabınızda abiye kemer varsa bir süre daha dolabınızda kalmasını tavsiye ederiz. Trend bir görüntü için bir süre daha abiye kemerlerden uzak durmalısınız.



